Украинцам отказывают в получении субсидий: как восстановить выплаты

При назначении субсидии учитываются доходы всех лиц, зарегистрированных или задекларированных в жилом помещении.

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В условиях полномасштабной войны государство продолжает целенаправленно поддерживать тех украинцев, которые нуждаются в помощи, предоставляя жилищные субсидии. В настоящее время в Украине действует упрощенная процедура подачи заявки на получение такой помощи – без необходимости собирать документы и заполнять декларации. Однако, в некоторых случаях может быть отказано в субсидии, но при устранении ошибок ее все равно можно получить. Об этом рассказали на Правительственном портале.

Там отметили, подать заявление на назначение субсидии можно:

по почте или лично в одном из сервисных центров Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу") или мобильное приложение ПФУ;

через портал Дія (введя в поиске "Заявление на субсидию");

в центрах предоставления административных услуг

через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины или военной администрации.

При этом важно отметить, что для подачи заявления в электронной форме требуется наличие квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Оформить же субсидию имеют право несколько категорий граждан. В частности:

лица, зарегистрированные в доме/квартире;

лица, которые не зарегистрированы, но фактически проживают в доме/квартире на основании договора аренды;

внутренне перемещенные лица, которые не зарегистрированы, но фактически проживает в доме/квартире – при чем даже без заключения договора аренды;

несовершеннолетние дети, оставшийся без родительской опеки или недееспособные лица трудоспособного возраста, над которым установлена опека (по заявлению опекуна или попечителя);

индивидуальные застройщики – если дом не принят в эксплуатацию, но плата за жилищно-коммунальные услуги уже начисляется.

"При назначении субсидии учитываются доходы всех лиц, зарегистрированных или задекларированных в жилом помещении. Если кто-то из семьи находится за границей более 60 дней, его доходы не учитываются", – отметили авторы материала.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.