Українцям відмовляють в отриманні субсидій: як відновити виплати

Під час призначення субсидії враховуються доходи всіх осіб, зареєстрованих або задекларованих у житловому приміщенні.

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В умовах повномасштабної війни держава продовжує цілеспрямовано підтримувати тих українців, які потребують допомоги, надаючи житлові субсидії. Нині в Україні діє спрощена процедура подачі заявки на отримання такої допомоги — без необхідності збирати документи та заповнювати декларації. Однак, у деяких випадках може бути відмовлено в субсидії, але в разі усунення помилок її все одно можна отримати. Про це розповіли на Урядовому порталі.

Там зазначили, подати заяву на призначення субсидії можна:

поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України (ПФУ);

через портал електронних послуг Пенсійного фонду України (обрати опцію "Заява на житлову субсидію або пільгу") або мобільний додаток ПФУ;

через портал Дія (ввівши в пошуку "Заява на субсидію");

у центрах надання адміністративних послуг

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації.

При цьому важливо зазначити, що для подання заяви в електронній формі потрібна наявність кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Оформити ж субсидію мають право кілька категорій громадян. Зокрема:

особи, зареєстровані в будинку/квартирі;

особи, які не зареєстровані, але фактично проживають у будинку/квартирі на підставі договору оренди;

внутрішньо переміщені особи, які не зареєстровані, але фактично проживають у будинку/квартирі — при чому навіть без укладення договору оренди;

неповнолітні діти, які залишилися без батьківського піклування або недієздатні особи працездатного віку, над якими встановлено опіку (за заявою опікуна або піклувальника);

індивідуальні забудовники — якщо будинок не прийнято в експлуатацію, але плата за житлово-комунальні послуги вже нараховується.

"Під час призначення субсидії враховуються доходи всіх осіб, зареєстрованих або задекларованих у житловому приміщенні. Якщо хтось із сім'ї перебуває за кордоном понад 60 днів, його доходи не враховуються", — зазначили автори матеріалу.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.