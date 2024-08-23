Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в соседние страны, — "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" объяснили, что экспорт электроэнергии будет происходить исключительно в период профицита — во время активной работы солнечных электростанций.

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Из-за избытка электроэнергии Украина планирует возобновить ее экспорт в другие страны. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

"Начиная с 25 августа Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в соседние страны. Уже завтра будет проведен аукцион на доступ к межгосударственным сечениям в направлениях Румынии, Венгрии и Молдовы", — говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" объяснили, что с 22 августа в Украине начала спадать жара, из-за чего существенно снизилось потребление электроэнергии. Кроме того, из планового ремонта вышел энергоблок одной из атомных электростанций.

"Это приводит к профициту мощности в украинской энергосистеме в дневные часы, когда активно работают солнечные электростанции. Во избежание аварий, энергосистема должна работать сбалансировано — количество произведенной энергии в каждую минуту должно соответствовать количеству потребленной", — отметили в "Укрэнерго"

Там подчеркнули, что способов преодоления профицита может быть два:

ограничение генерации украинских солнечных электростанций;

возобновление экспорта электроэнергии в дневные часы.

Украинские энергетики отметили, что ограничивать работу СЭС экономически нецелесообразно, поэтому решили возобновлять экспорт, что позволит избежать ограничений для украинских производителей электроэнергии.

"Экспорт будет происходить исключительно в период профицита — во время активной работы солнечных электростанций. В периоды максимального потребления, когда мощности в энергосистеме недостаточно, экспорт электроэнергии из Украины осуществляться не будет", — отметили в "Укрэнерго"

Напомним, 23 августа пресс-служба Министерства энергетики Украины сообщила, что к украинской энергетической системе был подключен новый атомный блок, который находился на плановом ремонте.

20 августа председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в Украине на следующей неделе могут отменить отключения света, если не возникнет никаких форс-мажоров.