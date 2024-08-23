Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн, — "Укренерго"

В "Укренерго" пояснили, що експорт електроенергії буде відбуватись виключно в період профіциту — під час активної роботи сонячних електростанцій.

Related video

Через надлишок електроенергії Україна планує відновити її експорт до інших країн. Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

"Починаючи з 25 серпня, Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн. Вже завтра буде проведений аукціон на доступ до міждержавних перетинів у напрямках Румунії, Угорщини та Молдови", — йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" пояснили, що з 22 серпня в Україні почала спадати спека, через що суттєво знизилося споживання електроенергії. Крім того, з планового ремонту вийшов енергоблок однієї з атомних електростанцій.

"Це зумовлює профіцит потужності в українській енергосистемі у денні години, коли активно працюють сонячні електростанції. Задля уникнення аварій, енергосистема має працювати збалансовано — кількість виробленої енергії в кожну хвилину має відповідати кількості спожитої", — зазначили в "Укренерго"

Там наголосили, що способів подолання профіциту може бути два:

обмеження генерації українських сонячних електростанцій;

відновлення експорту електроенергії в денні години.

Українські енергетики зазначили, що обмежувати роботу СЕС економічно недоцільно, тому вирішили відновлювати експорт, що дозволить уникнути обмежень для українських виробників електроенергії.

"Експорт буде відбуватися виключно в період профіциту — під час активної роботи сонячних електростанцій. У періоди максимального споживання, коли потужності в енергосистемі недостатньо, експорт електроенергії з України здійснюватися не буде", — наголосили в "Укренерго"

Нагадаємо, 23 серпня пресслужба Міністерства енергетики України повідомила, що до української енергетичної системи був підключений новий атомний блок, який перебував на плановому ремонті.

20 серпня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в Україні наступного тижня можуть скасувати відключення світла, якщо не виникне жодних форс-мажорів.