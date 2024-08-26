Некоторые украинцы не могут получить статус безработного: какие причины

Если центр занятости отказывает в предоставлении статуса безработного, человек вправе подать повторное заявление.

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Для получения статуса безработного в Украине необходимо предоставить полный пакет документов и выполнить определенные условия, такие как отсутствие занятости и подписание индивидуального плана трудоустройства. В случае отказа в регистрации можно подать повторное заявление через семь дней или после выполнения всех необходимых требований. Об этом сообщают на сайте Киевского городского центра занятости.

Получение статуса безработного в Украине – ключевой шаг для тех, кто потерял работу и стремится найти новые возможности для трудоустройства.

Тем не менее, не все, кто обращается в центр занятости, могут автоматически рассчитывать на получение этого статуса. Существует ряд причин, по которым человеку могут отказать в регистрации или восстановлении статуса безработного. Основные причины отказа включают:

отсутствие необходимых документов. Для регистрации в центре занятости необходимо предоставить пакет документов, включающий паспорт, справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (ИНН), трудовую книжку или документ, подтверждающий прекращение последнего вида занятости, а также документ об образовании. Отсутствие какого-либо из этих документов на момент принятия решения может стать причиной отказа;

невозврат средств. Если лицу ранее начислялась материальная помощь как безработному, но человек не вернул средства за предварительную регистрацию (например, через судебное решение или другие основания), центр занятости вправе отказать в новой регистрации до погашения задолженности;

занятость или обучение. Если лицо уже трудоустроено, даже на временной основе, или выполняет определенные виды деятельности, оно не имеет права на статус безработного. Исключение составляют некие категории занятости, связанные, к примеру, с организацией выборов либо исполнением обязанностей присяжного. Также студенты, которые учатся по дневной форме в учебных заведениях, не могут получить статус безработного;

отказ от подписания индивидуального плана трудоустройства. Центры занятости разрабатывают индивидуальные планы трудоустройства для каждого безработного, что предполагает активный поиск работы. Отказ от подписания этого плана автоматически означает отказ в предоставлении статуса безработного;

отказ от предложений работы. Если безработный дважды отказывается от предложений подходящей работы, предоставленных центром занятости, ему могут отказать в дальнейшей регистрации.

Если центр занятости отказывает в предоставлении статуса безработного, человек имеет право подать повторное заявление, но не ранее чем через семь дней после получения решения. В случае прекращения предварительной регистрации по другим причинам перерегистрация возможна через 30 дней. Если же требуется возврат средств, перерегистрация допускается только после их полного погашения и не ранее чем через 90 дней.

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