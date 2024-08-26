Деякі українці не можуть отримати статус безробітного: які причини

Якщо центр зайнятості відмовляє в наданні статусу безробітного, людина має право подати повторну заяву.

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Для отримання статусу безробітного в Україні необхідно надати повний пакет документів і виконати певні умови, такі як відсутність зайнятості та підписання індивідуального плану працевлаштування. У разі відмови в реєстрації можна подати повторну заяву через сім днів або після виконання всіх необхідних вимог. Про це повідомляють на сайті Київського міського центру зайнятості.

Отримання статусу безробітного в Україні — ключовий крок для тих, хто втратив роботу і прагне знайти нові можливості для працевлаштування.

Проте не всі, хто звертається до центру зайнятості, можуть автоматично розраховувати на отримання цього статусу. Є низка причин, через які людині можуть відмовити в реєстрації або відновленні статусу безробітного:

відсутність необхідних документів. Для реєстрації в центрі зайнятості необхідно надати пакет документів, що охоплює паспорт, довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ІПН), трудову книжку або документ, що підтверджує припинення останнього виду зайнятості, а також документ про освіту. Відсутність будь-якого з цих документів на момент прийняття рішення може стати причиною відмови;

неповернення коштів. Якщо особі раніше нараховували матеріальну допомогу як безробітній, але вона не повернула кошти за попередню реєстрацію (наприклад, через судове рішення чи інші підстави), центр зайнятості має право відмовити в новій реєстрації до погашення заборгованості;

зайнятість або навчання. Якщо особа вже працевлаштована, навіть на тимчасовій основі, або виконує певні види діяльності, вона не має права на статус безробітного. Виняток становлять певні категорії зайнятості, пов'язані, наприклад, з організацією виборів або виконанням обов'язків присяжного. Також студенти, які навчаються за денною формою в навчальних закладах, не можуть отримати статус безробітного;

відмова від підписання індивідуального плану працевлаштування. Центри зайнятості розробляють індивідуальні плани працевлаштування для кожного безробітного, що передбачає активний пошук роботи. Відмова від підписання цього плану автоматично означає відмову в наданні статусу безробітного;

відмова від пропозицій роботи. Якщо безробітний двічі відмовляється від пропозицій роботи, наданих центром зайнятості, йому можуть відмовити в подальшій реєстрації.

Якщо центр зайнятості відмовляє в наданні статусу безробітного, людина має право подати повторну заяву, але не раніше ніж через сім днів після отримання рішення. У разі припинення попередньої реєстрації з інших причин перереєстрація можлива через 30 днів. Якщо ж потрібне повернення коштів, перереєстрація допускається тільки після їхнього повного погашення і не раніше ніж через 90 днів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, чи можна отримати допомогу за наявності боргів за комуналку. Субсидію можуть отримати сім'ї, у яких розмір оплати за житлово-комунальні послуги перевищує визначений урядом мінімальний рівень, що становить 15% від загального щомісячного доходу всіх членів сім'ї.