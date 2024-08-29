Пенсия в Украине: как получать более 5 000 гривен и что для этого нужно

Пенсия в Украине исчисляется по формуле, которая учитывает среднюю заработную плату за последние три года.

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Большинство пенсионеров в Украине получают пенсии, не превышающие 3 тысячи гривен. Однако при условии средней заработной платы и наличии 35 лет трудового стажа, эта сумма может достигать более 5 тысяч гривен. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Пенсия в Украине рассчитывается по формуле, которая учитывает среднюю заработную плату за последние три года. Формула выглядит следующим образом: средняя зарплата за три года умножается на коэффициент отношения собственной зарплаты к средней, затем на количество лет стажа и на 1%. Полученная величина определяет размер пенсии.

Таким образом, пенсионер может получить 5 401,5 гривны пенсии, если имеет среднюю зарплату и 35 лет стажа.

За последние три месяца средняя пенсия в Украине увеличилась на 73 гривны и теперь составляет 5 816 гривен. Для сравнения, в январе 2024 года этот показатель составлял 5 385 гривен. Важно отметить, что значительная часть пенсионеров в Украине — 26,14% — получает пенсию ниже 3 тысяч гривен.

Распределение пенсионных выплат по состоянию на 1 июля:

от 3 001 до 4 000 гривен получают 17,32% пенсионеров;

от 4 001 до 5 000 гривен — 18,59%;

от 5 001 до 10 000 гривен — 25,47%.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.