Пенсія в Україні: як отримувати понад 5 000 гривень і що для цього потрібно

Пенсія в Україні обчислюється за формулою, яка враховує середню заробітну плату за останні три роки.

Related video

Більшість пенсіонерів в Україні отримують пенсії, що не перевищують 3 тисячі гривень. Однак, за умови середньої заробітної плати та наявності 35 років трудового стажу, ця сума може сягати понад 5 тисяч гривень. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Пенсія в Україні розраховується за формулою, яка бере до уваги середню заробітну плату за останні три роки. Формула має такий вигляд: середня зарплата за три роки множиться на коефіцієнт відношення власної зарплати до середньої, потім на кількість років стажу і на 1%. Отримана величина визначає розмір пенсії.

Отже, пенсіонер може отримати 5 401,5 гривні пенсії, якщо має середню зарплату і 35 років стажу.

За останні три місяці середня пенсія в Україні збільшилася на 73 гривні і тепер становить 5 816 гривень. Для порівняння, у січні 2024 року цей показник становив 5 385 гривень. Важливо зазначити, що значна частина пенсіонерів в Україні — 26,14% — отримує пенсію, нижчу за 3 тисячі гривень.

Розподіл пенсійних виплат станом на 1 липня:

від 3 001 до 4 000 гривень отримують 17,32% пенсіонерів;

від 4 001 до 5 000 гривень — 18,59%;

від 5 001 до 10 000 гривень — 25,47%.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.