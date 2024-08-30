Тариф на электроэнергию в Украине: сколько будем платить за свет зимой

В настоящее время в Украине устанавлена единая фиксированная цена для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей.

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Тарифы на электроэнергию в Украине останутся неизменными как минимум до мая 2025 года. Это означает, что на протяжении всего отопительного сезона стоимость за каждый киловатт-час составит 4,32 грн. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

"Устанавливается единая фиксированная цена для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч до 30 апреля 2025 года", – говорится в решении Кабмина.

Тариф был установлен до мая 2025 года, и в этот период его пересмотр не планируется. Вероятно, в следующем году стоимость электроэнергии будет определяться множеством факторов, и в условиях полномасштабной войны такие прогнозы сделать практически невозможно.

Отключения электроэнергии не зависят от тарифов. Перед повышением цен в социальных сетях активно обсуждали теории заговора о том, что отключения предназначены для "подготовки" людей к росту цен. Утверждали, что лучше платить больше, но иметь доступ к электроэнергии. Тем не менее, с началом жары в июле проблема отключений только усугубилась, несмотря на увеличение тарифов с июня.

Напомним, в Пенсионном фонде объяснили, кому доступна жилищная субсидия и куда нужно обращаться для ее назначения.

Также в ПФУ рассказали, кто из украинцев имеет право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в условиях войны.