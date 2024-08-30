Тариф на електроенергію в Україні: скільки платитимемо за світло взимку

Нині в Україні встановлено єдину фіксовану ціну для індивідуальних і колективних побутових споживачів.

Related video

Тарифи на електроенергію в Україні залишаться незмінними щонайменше до травня 2025 року. Це означає, що протягом усього опалювального сезону вартість за кожну кіловат-годину становитиме 4,32 грн. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

"Встановлюється єдина фіксована ціна для індивідуальних і колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год до 30 квітня 2025 року", — йдеться в рішенні Кабміну.

Тариф було встановлено до травня 2025 року, і в цей період його перегляд не планується. Ймовірно, наступного року вартість електроенергії визначатиметься безліччю факторів, і в умовах повномасштабної війни такі прогнози зробити практично неможливо.

Відключення електроенергії не залежать від тарифів. Перед підвищенням цін у соціальних мережах активно обговорювали теорії змови про те, що відключення призначені для "підготовки" людей до зростання цін. Стверджували, що краще платити більше, але мати доступ до електроенергії. Проте з початком спеки в липні проблема відключень тільки посилилася, незважаючи на збільшення тарифів із червня.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді пояснили, кому доступна житлова субсидія і куди потрібно звертатися для її призначення.

Також у ПФУ розповіли, хто з українців має право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг в умовах війни.