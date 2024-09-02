Бизнес в Украине называют во время полномасштабной войны надежным тылом, ведь ответственные компании вкладывают сотни миллионов и даже миллиарды в помощь как Силам обороны, так и украинцам. Не забывают крупные налогоплательщики о развитии проектов для ветеранов, финансировании инфраструктуры и внедрении экологических инициатив. Фокус исследовал подробно.

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Многомиллионная поддержка важнейших инициатив помощи Украине и украинцам сейчас в фокусе всех крупных компаний. Часто проекты реализуются компаниями самостоятельно, но также часто и вместе с известными благотворительными фондами. Например, недавно Фонд "Повернись живим" совместно с компанией Киевстар начали сбор "Нам здесь жить 2.0". Цель — собрать 100 миллионов гривен для саперов Сил поддержки ВСУ. "Около 140 тысяч квадратных километров территории Украины нуждаются в разминировании. Ежедневно саперы метр за метром очищают нашу землю от российских мин и остатков снарядов. Наша задача — предоставить им оборудование, чтобы они могли делать это эффективнее и безопаснее", — комментирует заместитель директора "Повернись живим" Олег Карпенко. Проект реализуется при информационной поддержке Министерства экономики Украины. По словам Первого вице-премьер-министра — Министра экономики Украины Юлии Свириденко, сейчас Украина является наиболее потенциально заминированной страной в мире.

Отдельные проекты компаний помогают фермерам, чьи поля пострадали от мин и снарядов. Например, Corteva Agriscience начала инициативу проверки состояния почв в пострадавших от войны регионах, которая направлена на поддержку фермеров и позволяет проверить пригодность полей, подвергшихся воздействию бомбовых, ракетных или артиллерийских взрывов, для дальнейшего ведения хозяйственной деятельности. Фокус исследовал подробно, какие проекты развивают компании и куда направляют свои усилия.

Помощь громадам. Как компании поддерживают украинцев в разных уголках страны

Важной миссией в рамках социальной ответственности для крупных компаний является помощь громадам и украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.

"Мы считаем, что любой бизнес, который работает в Украине, должен вносить свой вклад не только в виде налогов и рабочих мест, а также помогать украинцам быть еще более устойчивыми в эти трудные времена. С первых дней полномасштабного вторжения мы прилагаем усилия для поддержки общин и восстановления Украины. С 24 февраля 2022 года Система Компаний Кока-Кола совместно с Фондом Кока-Кола обязались выделить украинцам благотворительную помощь на сумму более 35 млн долларов", — рассказал Фокусу Андрей Бублик, директор по корпоративным связям и устойчивому развитию Coca-Cola HBC.

Крупные компании регулярно передают денежную и гуманитарную помощь в прифронтовые регионы Украины Фото: Харьковская областная прокуратура

По его словам, в частности, уже было предоставлено 70 тысяч продуктовых наборов с самым необходимым месячным набором продуктов, 5 тысяч спальных комплектов с теплыми одеялами, 54 мощных промышленных электрогенератора, что позволит генерировать 1,1 мВт электроэнергии, 45 мобильных котельных общей мощностью 24,6 мВт для образовательных, медицинских, гуманитарных учреждений и учреждений перед началом отопительного сезона в 2023 году и еще 60 котельных общей мощностью 34,7 мВт будет предоставлено в 2024 году.

В 2024 году Фонд Кока-Кола вместе с Украинским Красным Крестом реализовали программу поддержки наиболее пострадавших сельскохозяйственных домохозяйств в Харьковской и Херсонской областях. Кроме того, Кока-Кола профинансировала восстановление разрушенного во время боевых действий детского сада в селе Богдановка Броварского района Киевской области.

Поддерживает громады и компания Kernel. "Предприятия Kernel охватывают 477 территориальных громад в 12 областях Украины, и, конечно, успех нашего бизнеса напрямую зависит от сотрудничества с этими регионами. Нам важно, чтобы каждое село, городок и город присутствия Kernel развивалось и чтобы люди хотели здесь оставаться. Именно поэтому мы инвестируем в эти громады и всячески поддерживаем их и их жителей", — рассказала Екатерина Спивакова, директор по коммуникациям и взаимодействию с правительством, Kernel. По ее словам, компания активно занимается благоустройством и восстановлением инфраструктуры: ремонтирует дороги, реставрирует мосты, устанавливает освещение и детские площадки, чтобы сделать громады более удобными для всех.

Компании часто помогают передачей гуманитарной помощи в пострадавшие от войны города и поселки Фото: Нова Пошта

"Кроме того, мы инвестируем в здравоохранение, чтобы обеспечить членов громад качественной медицинской помощью. Это включает капитальные ремонты и модернизацию ФАПов, обеспечение медикаментами, закупку топлива для карет скорой", — говорит Екатерина Спивакова. Важнейшим для компании остается направление гуманитарной помощи, куда в течение последних двух лет компания направила 170 млн грн. "Кроме того, активно работаем на обеспечение жильем переселенцев. За первые два года войны благодаря финансированию от Kernel и усилиям его работников было успешно реконструировано пять общежитий, предназначенных для проживания переселенцев в Полтавской и Черкасской областях", — сообщила Екатерина Спивакова.

Ради победы: как бизнес вкладывает миллионы в дроны, автомобили и помощь ветеранам

Работать на победу — сегодня девиз многих крупных налогоплательщиков, которые не только платят в государственный бюджет миллиарды налогов, которыми финансируется оборона страны, но и постоянно поддерживают большими донатами различные сборы для ВСУ, начинают собственные инициативы для поставки бойцам необходимой техники. Например, продолжается уже третья волна инициативы ОКО ЗА ОКО: фонд "Повернись живим" и ОККО наделены приобрести для ДШВ 10 комплексов обнаружения и уничтожения Пульстрон общей стоимостью 500 миллионов гривен. Три первых Пульстрона, каждый из которых состоит из более 40 наименований техники, уже переданы бригадам.

Совместно с крупными фондами компании финансируют закупку дронов для бригад ВСУ Фото: 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада/Facebook

Поддерживает техникой и оборудованием Силы обороны и компания Kernel. "Kernel напрямую поддерживает отдельные бригады ВСУ и находится на постоянной связи с ними, обеспечивая их всем необходимым снаряжением и оборудованием. В частности, это автомобили, БПЛА и квадрокоптеры, оборудование для штабов, средства связи, тепловизоры, шлемы, бронежилеты, униформа, средства связи, техника для налаживания быта, электротехника, инструменты, вещи первой необходимости и тому подобное. С февраля 2022 года на поддержку военных и гражданских выделено более 2,5 млрд гривен. Большое внимание направляем на поддержку ветеранов коллег, ветеранов в регионах присутствия и их семей, помогаем с адаптацией, психологической поддержкой и возвращением к профессиональной жизни", — рассказала о проектах компании Kernel Екатерина Спивакова.

Трудоустройство ветеранов — еще одно направление в крупных отечественных компаниях Фото: Из открытых источников

Компания Метинвест предлагает обучение и работу для ветеранов войны. По словам директора департамента корпоративных коммуникаций Группы Метинвест Олега Давыденко, компания создает все условия для того, чтобы ветеран прошел определенный адаптационный период, психологически подготовился к гражданской жизни, получил поддержку коллектива, чтобы переложить военный опыт на гражданскую жизнь и использовать его максимально эффективно.

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В компании Кока-Кола рассказали, что не сократили ни одного рабочего места с начала полномасштабного вторжения, предоставляют мобилизованным единовременную финансовую помощь сразу после призыва и продолжают выплачивать им среднюю заработную плату.

Земля, вода, воздух: как даже во время войны компании инвестируют в экологические проекты

Несмотря на то, что гуманитарные проекты и финансирование инициатив для Сил обороны часто в приоритете, не забывают компании и об экологии, ведь забота о чистой воде и воздухе является важным направлением стратегий устойчивого развития. Особенно остро в стране экологические проблемы встали на повестке дня из-за российской агрессии.

В компании Кока-Кола отмечают: в 2024 году Фонд Кока-Кола направил 300 тыс. долларов грантовой помощи на проекты, призванные обеспечить население Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей доступом к чистой питьевой воде. Программа включает устройство трубопровода для школы, строительство новой артезианской скважины в селе Чернобаевка и ряд других мероприятий для обеспечения водоснабжения громад.

Компания Кока-Кола помогает с доступом населения к чистой питьевой воде

"Мы активно поддерживаем общины, которые больше всего страдают от войны, и при этом не остановили ни один из стратегических проектов в сфере устойчивого развития. Мы продолжаем работать над проектами по ответственному обращению с отходами упаковки, уменьшению выбросов парниковых газов и оптимизации использования водных ресурсов. Убеждены, что после нашей победы эти вопросы станут еще более важными для устойчивого развития Украины", — отметил Андрей Бублик.

Важным направлением помощи со стороны бизнеса является финансирование проектов разминирования Фото: The New York Times

В компании Kernel объяснили, что несмотря на войну, вопросы экологии остаются в фокусе внимания, поэтому компанией создан комитет по устойчивому развитию, отвечающий за определение приоритетов и реализацию стратегической деятельности холдинга в сфере климатических рисков и возможностей, защиты окружающей среды, развития социального и человеческого капитала.

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"Мы планируем продолжать активно работать над снижением влияния нашей деятельности на окружающую среду, расширяя программу декарбонизации и укрепляя партнерства с поставщиками и потребителями для совместного достижения целей устойчивого развития", — говорит Екатерина Спивакова.

Помощь молодежи. Как бизнес обучает и предлагает работу молодым специалистам

В последние два года компании в Украине столкнулись с небывалым дефицитом кадров — здесь повлияли такие факторы, как отток украинцев за границу, а также мобилизация. Именно поэтому большинство крупных компаний делают ставку на сотрудничество с вузами и колледжами, приглашая молодых специалистов на практику, стажировку, дополнительные программы обучения и на постоянную работу. Например, студенты НАУ смогут учиться и работать в ДТЭК Киевские электросети по дуальной форме образования, о чем весной был заключен договор о сотрудничестве между компанией и университетом. По условиям сотрудничества, студенты энергетических специальностей НАУ с нового учебного года смогут присоединиться к программам дуальной формы образования, действующих в компании. Студенты старших курсов профильных специальностей будут совмещать обучение в НАУ и производственную практику в ДТЭК Киевские электросети. После успешного завершения обучения компания предложит молодым специалистам постоянное трудоустройство.

Крупные компании вкладывают средства в отдельные программы для студентов и привлекают выпускников на стажировку и постоянную работу в компании Фото: Из открытых источников

Образовательные проекты также среди приоритетных в компании Kernel. "Мы активно инвестируем в молодежь, проводим программы для студентов, сотрудничаем с ведущими университетами. Для молодежи подобные проекты и коллаборации — это шанс получить отличный старт для своей карьеры, а для нас, как для аграрного бизнеса, который драйвит украинскую экономику, это — возможность воспитывать профессионалов отрасли, способных справиться с вызовами современного мира, — говорит Екатерина Спивакова и добавляет: — Во время полномасштабного вторжения компания провела два сезона обучения в своем образовательном проекте Open Agro University, а сейчас идет обучение третьего сезона для специалистов нового поколения из сферы агро- и пищевой промышленности. Осенью же стартует набор в 4-й сезон проекта. Кроме того, компания ввела профориентационный курс "Агросфера" в школьных учебных заведениях. Протестировать учебную программу уже смогли учителя и ученики школ и лицеев в Черкасской и Кировоградской областях".

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