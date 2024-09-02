Бізнес в Україні називають під час повномасштабної війни надійним тилом, адже відповідальні компанії вкладають сотні мільйонів та навіть мільярди у допомогу як Силам оборони, так і українцям. Не забувають великі платники податків про розвиток проєктів для ветеранів, фінансування інфраструктури та запровадження екологічних ініціатив. Фокус дослідив детально.

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Багатомільйонна підтримка надважливих ініціатив допомоги Україні та українцям зараз у фокусі усіх великих компаній. Часто проєкти реалізуються компаніями самостійно, але також часто і разом з відомими благодійними фондами. Наприклад, нещодавно Фонд "Повернись живим" спільно з компанією Київстар розпочали збір "Нам тут жити 2.0". Ціль — зібрати 100 мільйонів гривень для саперів Сил підтримки ЗСУ. "Близько 140 тисяч квадратних кілометрів території України потребують розмінування. Щодня сапери метр за метром очищують нашу землю від російських мін та залишків снарядів. Наше завдання — надати їм обладнання, щоб вони могли робити це ефективніше і безпечніше", — коментує заступник директора "Повернись живим" Олег Карпенко. Проєкт реалізується за інформаційної підтримки Міністерства економіки України. За словами Першої віцепрем’єр-міністерки — Міністерки економіки України Юлії Свириденко, нині Україна є найбільш потенційно замінованою країною у світі.

Окремі проєкти компаній допомагають фермерам, чиї поля постраждали від мін та снарядів. Наприклад, Corteva Agriscience започаткувала ініціативу перевірки стану ґрунтів у постраждалих від війни регіонах, що спрямована на підтримку фермерів і дає змогу перевірити придатність полів, які зазнали впливу бомбових, ракетних або артилерійських вибухів, для подальшого ведення господарської діяльності. Фокус дослідив детально, які проєкти розвивають компанії та куди спрямовують свої зусилля.

Допомога громадам. Як компанії підтримують українців в різних куточках країни

Важливою місією в межах соціальної відповідальності для великих компаній є допомога громадам та українцям, що постраждали внаслідок російської агресії.

"Ми вважаємо, що будь-який бізнес, який працює в Україні, має робити свій внесок не тільки у вигляді податків та робочих місць, а також допомагати українцям бути ще стійкішими в ці важкі часи. З перших днів повномасштабного вторгнення ми докладаємо зусиль для підтримки громад та відновлення України. З 24 лютого 2022 року Система Компаній Кока-Кола спільно з Фундацією Кока-Кола зобов’язались виділити українцям благодійну допомогу на суму понад 35 млн доларів", — розповів Фокусу Андрій Бублик, директор з корпоративних зв’язків і сталого розвитку Coca-Cola HBC.

Великі компанії регулярно передають грошову та гуманітарну допомогу у прифронтові регіони України Фото: Харківська обласна прокуратура

За його словами, зокрема, вже було надано 70 тисяч продуктових наборів з найнеобхіднішим місячним набором продуктів, 5 тисяч спальних комплектів із теплими ковдрами, 54 потужних промислових електрогенератори,що дасть змогу генерувати 1,1 мВт електроенергії, 45 мобільних котелень загальною потужністю 24,6 мВт для освітніх, медичних, гуманітарних установ та закладів перед початком опалювального сезону у 2023 році та ще 60 котелень загальною потужністю 34,7 мВт буде надано у 2024 році.

У 2024 році Фундація Кока-Кола разом з Українським Червоним Хрестом реалізували програму підтримки найбільш постраждалих сільськогосподарських домогосподарств у Харківській та Херсонській областях. Крім того, Кока-Кола профінансувала відбудову зруйнованого під час бойових дій дитячого садочка у селі Богданівка Броварського району Київської області.

Підтримує громади і компанія Kernel. "Підприємства Kernel охоплюють 477 територіальних громад в 12 областях України, і, звісно, успіх нашого бізнесу напряму залежить від співпраці з цими регіонами. Нам важливо, щоб кожне село, містечко і місто присутності Kernel розвивалося і щоб люди хотіли тут залишатися. Саме тому ми інвестуємо у ці громади і усіляко підтримуємо їх та їхніх жителів", — розповіла Катерина Співакова, директорка з комунікацій та взаємодії з урядом Kernel. За її словами, компанія активно займається благоустроєм та відновленням інфраструктури: ремонтує дороги, реставрує мости, встановлює освітлення та дитячі майданчики, щоб зробити громади більш зручними для всіх.

Компанії часто допомагають передаванням гуманітарної допомоги до постраждалих від війни міст і селищ Фото: Нова Пошта

"Окрім того, ми інвестуємо в охорону здоров’я, щоб забезпечити членів громад якісною медичною допомогою. Це включає капітальні ремонти та модернізацію ФАПів, забезпечення медикаментами, закупку пального для карет швидкої", — каже Катерина Співакова. Надважливим для компанії залишається напрям гуманітарної допомоги, куди впродовж останніх двох років компанія спрямувала 170 млн грн. "Крім того, активно працюємо на забезпечення житлом переселенців. За перші два роки війни завдяки фінансуванню від Kernel і зусиллям його працівників було успішно реконструйовано п’ять гуртожитків, призначених для проживання переселенців у Полтавській та Черкаській областях", — повідомила Катерина Співакова.

Заради перемоги: як бізнес вкладає мільйони у дрони, автівки та допомогу ветеранам

Працювати на перемогу —сьогодні девіз багатьох великих платників податків, які не лише сплачують до державного бюджету мільярди податків, якими фінансується оборона країни, але й постійно підтримують великими донатами різні збори для ЗСУ, започатковують власні ініціативи для постачання бійцям потрібної техніки. Наприклад, триває вже третя хвиля ініціативи ОКО ЗА ОКО: фонд "Повернись живим" та ОККО мають на меті придбати для ДШВ 10 комплексів виявлення та знищення Пульстрон загальною вартістю 500 мільйонів гривень. Три перших Пульстрони, кожен з яких складається з понад 40 найменувань техніки, вже передано бригадам.

Спільно з великими фондами компанії фінансують закупівлю дронів для бригад ЗСУ Фото: 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада/Facebook

Підтримує технікою та обладнанням Сили оборони і компанія Kernel. "Kernel напряму підтримує окремі бригади ЗСУ та перебуває на постійному зв’язку з ними, забезпечуючи їх усім необхідним спорядженням та обладнанням. Зокрема, це автомобілі, БпЛА та квадрокоптери, обладнання для штабів, засоби зв’язку, тепловізори, шоломи, бронежилети, уніформа, засоби зв’язку, техніка для налагодження побуту, електротехніка, інструменти, речі найпершої потреби тощо. З лютого 2022 року на підтримку військових та цивільних виділено понад 2,5 млрд гривень. Велику увагу спрямовуємо на підтримку ветеранів колег, ветеранів у регіонах присутності та їхніх родин, допомагаємо з адаптацією, психологічною підтримкою та поверненням до професійного життя", — розповіла про проєкти компанії Kernel Катерина Співакова.

Працевлаштування ветеранів — ще один напрям у великих вітчизняних компаніях Фото: З відкритих джерел

Компанія Метінвест пропонує навчання і роботу для ветеранів війни. За словами директора департаменту корпоративних комунікацій Групи Метінвест Олега Давиденка, компанія створює всі умови для того, щоб ветеран пройшов певний адаптаційний період, психологічно підготувався до цивільного життя, дістав підтримку колективу, щоб перекласти військовий досвід на цивільне життя і використовувати його максимально ефективно.

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У компанії Кока-Кола розповіли, що не скоротили жодного робочого місця з початку повномасштабного вторгнення, надають мобілізованим одноразову фінансову допомогу відразу після призову та продовжують виплачувати їм середню заробітну плату.

Земля, вода, повітря: як навіть під час війни компанії інвестують в екологічні проєкти

Попри те, що гуманітарні проєкти та фінансування ініціатив для Сил оборони часто в пріоритеті, не забувають компанії і про екологію, адже турбота про чисту воду і повітря є важливим напрямком стратегій сталого розвитку. Особливо гостро в країні екологічні проблеми постали на порядку денному через російську агресію.

У компанії Кока-Кола зазначають: у 2024 році Фундація Кока-Кола скерувала 300 тис. доларів грантової допомоги на проєкти, що покликані забезпечити населення Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей доступом до чистої питної води. Програма включає влаштування трубопроводу для школи, будівництво нової артезіанської свердловини в селі Чорнобаївка та низки інших заходів для забезпечення водопостачання громад.

Компанія Кока-Кола допомагає із доступом населення до чистої питної води

"Ми активно підтримуємо громади, які найбільше страждають від війни, і при цьому не зупинили жодного зі стратегічних проєктів у сфері сталого розвитку. Ми продовжуємо працювати над проєктами з відповідального поводження з відходами пакування, зменшення викидів парникових газів та оптимізації використання водних ресурсів. Переконані, що після нашої перемоги ці питання стануть ще важливішими для сталого розвитку України", — зазначив Андрій Бублик.

Важливим напрямком допомоги з боку бізнесу є фінансування проєктів розмінування Фото: The New York Times

В компанії Kernel пояснили, що попри війну, питання екології залишаються у фокусі уваги, тому компанією створено комітет зі сталого розвитку, що відповідає за визначення пріоритетів та реалізацію стратегічної діяльності холдингу в сфері кліматичних ризиків та можливостей, захисту довкілля, розвитку соціального та людського капіталу.

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"Ми плануємо продовжувати активно працювати над зниженням впливу нашої діяльності на довкілля, розширюючи програму декарбонізації та зміцнюючи партнерства з постачальниками та споживачами для спільного досягнення цілей сталого розвитку", — каже Катерина Співакова.

Допомога молоді. Як бізнес навчає та пропонує роботу молодим фахівцям

В останні два роки компанії в Україні зіткнулись з небувалим дефіцитом кадрів — тут вплинули такі чинники, як відплив українців за кордон, а також мобілізація. Саме тому більшість великих компаній роблять ставку на співпрацю з вузами і коледжами, запрошуючи молодих фахівців на практику, стажування, додаткові програми навчання і на постійну роботу. Наприклад, студенти НАУ зможуть навчатися та працювати в ДТЕК Київські електромережі за дуальною формою освіти, про що навесні був укладений договір про співпрацю між компанією та університетом. За умовами співпраці, студенти енергетичних спеціальностей НАУ з нового навчального року зможуть долучитися до програм дуальної форми освіти, що діють в компанії. Студенти старших курсів профільних спеціальностей поєднуватимуть навчання у НАУ та виробничу практику в ДТЕК Київські електромережі. Після успішного завершення навчання компанія запропонує молодим фахівцям постійне працевлаштування.

Великі компанії вкладають кошти в окремі програми для студентів та залучають випускників на стажування і постійну роботу в компанії Фото: З відкритих джерел

Освітні проєкти також серед пріоритетних в компанії Kernel. "Ми активно інвестуємо в молодь, проводимо програми для студентів, співпрацюємо з провідними університетами. Для молоді подібні проєкти та колаборації — це шанс отримати чудовий старт для своєї карʼєри, а для нас, як для аграрного бізнесу, який драйвить українську економіку, це — можливість виховувати професіоналів галузі, здатних впоратися з викликами сучасного світу, — каже Катерина Співакова й додає: — Під час повномасштабного вторгнення компанія провела два сезони навчання у своєму освітньому проєкті Open Agro University, а зараз триває навчання третього сезону для спеціалістів нового покоління зі сфери агро- та харчової промисловості. Восени ж стартує набір до 4-го сезону проєкту. Крім того, компанія запровадила профорієнтаційний курс "Агросфера" у шкільних навчальних закладах. Протестувати навчальну програму вже змогли вчителі та учні шкіл і ліцеїв в Черкаській та Кіровоградській областях".

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