Некоторые пенсионеры могут получить меньшие выплаты в сентябре: в ПФУ назвали причину
Пенсионер должен своевременно сообщать ПФУ о трудоустройстве или увольнении.
Некоторым украинцам в сентябре уменьшат пенсию из-за штрафных санкций Пенсионного фонда Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ.
Граждане обязаны своевременно информировать Пенсионный фонд Украины о некоторых изменениях, таких как трудоустройство или увольнение.
Если пенсионер не уведомляет Пенсионный фонд Украины о трудоустройстве, он может получить избыточные выплаты. Некоторые пенсионные надбавки доступны только тем, кто вышел на заслуженный отдых и прекратил свою трудовую деятельность.
"Неуведомление или несвоевременное сообщение о трудоустройстве (или регистрации предпринимательской деятельности) приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, которые подлежат обязательному возврату органам ПФУ", – говорится в сообщении ПФУ.
Соответственно, когда Пенсионный фонд выявляет нарушения, он обязывает пенсионера вернуть "лишние" средства. Процесс компенсации может происходить так:
- добровольно – лицо самостоятельно возвращает избыточные выплаты;
- принудительно – ПФУ взимает с выплат лица до 20% от суммы.
Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.
Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.