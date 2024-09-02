Деякі пенсіонери можуть отримати менші виплати у вересні: у ПФУ назвали причину

Пенсіонер повинен своєчасно повідомляти ПФУ про працевлаштування або звільнення.

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Деяким українцям у вересні зменшать пенсію через штрафні санкції Пенсійного фонду України. Про це повідомили у пресслужбі ПФУ.

Громадяни зобов'язані своєчасно інформувати Пенсійний фонд України про деякі зміни, як-от працевлаштування або звільнення.

Якщо пенсіонер не повідомляє Пенсійний фонд України про працевлаштування, він може отримати надлишкові виплати. Деякі пенсійні надбавки доступні тільки тим, хто вийшов на заслужений відпочинок і припинив свою трудову діяльність.

"Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про працевлаштування (або реєстрацію підприємницької діяльності) призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, що підлягають обов'язковому поверненню органам ПФУ", — йдеться в повідомленні ПФУ.

Відповідно, коли Пенсійний фонд виявляє порушення, він зобов'язує пенсіонера повернути "зайві" кошти. Процес компенсації може відбуватися так:

добровільно — особа самостійно повертає надлишкові виплати;

примусово — ПФУ стягує з виплат особи до 20% від суми.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров'ям, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.