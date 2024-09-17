Фокус впервые после 2021 года провел анализ состояния самых богатых украинцев и составил рейтинг из 25 людей с самой высокой стоимостью активов. Представляем первую пятерку самых богатых.

Related video

В топ-5 рейтинга самых богатых вошли предприниматели, многие из которых показали устойчивость позиций, ведь присутствовали в подобном рейтинге Фокуса-2021. И хотя количество денег во время войны у них существенно уменьшилось, это не стало поводом для определенного количества лиц останавливать инвестиции. Полный "Рейтинг Фокуса: 25 самых богатых людей Украины 2024 года" свидетельствует, что Украина имеет ресурс.

Как формировался рейтинг самых богатых людей Украины-2024 от Фокуса

На первом этапе составления рейтинга редакция сформировала лонг-лист из 50 персон, владеющих различными компаниями и предприятиями в Украине. После изучения активов из списка удалила тех, чье состояние оценено в сумму меньше $100 млн. В рейтинг Фокуса не вошли и те лица, чьи активы оценить не удалось из-за сокрытия информации, официального выхода персоны из всех активов, ареста таких компаний или их национализации.

На первом этапе составления рейтинга редакция сформировала лонг-лист из 50 персон, владеющих различными компаниями и предприятиями в Украине

В список самых богатых не попали и те, активы которых находятся исключительно за пределами страны.

В рейтинг самых богатых включены граждане Украины и лица с двойным гражданством (иностранным гражданством), которые владеют большим количеством активов в Украине.

Сложные испытания постигли энергетические предприятия Фото: УНИАН

Кто возглавил рейтинг

Представляя самых богатых людей страны, Фокус проанализировал не столько их состояние, а направление и динамику их бизнеса: как меняется его оценка, как сами бизнесмены строят во время войны планы развития. Поэтому в досье предпринимателей — не только сухие цифры, но и краткая история, планы и стратегия их бизнесов.

1. Ринат Ахметов (капитал: $7,5 млрд)

Владелец Группы SCM — самый богатый человек Украины, бизнесмен Ринат Ахметов и в 2024 году возглавляет рейтинг самых богатых. Его состояние Фокус оценил в сумму $7,5 млрд. По сравнению с предыдущим рейтингом издания, вышедшим в 2021 году, капитал бизнесмена уменьшился на $3,1 млрд.

Главная причина — военная агрессия РФ, из-за которой один из основных активов Ахметова — группы "Метинвест" — потерял два крупных предприятия (заводы "Азовсталь" и ММК им. Ильича в Мариуполе).

Сложные испытания постигли и другие предприятия Рината Ахметова, ведь ВС РФ осуществляли в течение 2022-2024 годов регулярные обстрелы электростанций ДТЭК. Летом стало известно, что часть холдинга — компания "ДТЭК Энерго" — в 2024 году инвестирует почти 4 млрд грн в ремонты и восстановление ТЭС, пострадавших в результате массированных атак по энергетике.

Состояние предприятий SCM такое же, как и экономики Украины в целом. Тяжелое

Тем не менее группа компаний Ахметова продолжает добывать газ, уголь и руду, производить электроэнергию, сталь и инвестировать в завтрашний день.

2. Виктор Пинчук (капитал: $1,86 млрд)

Владелец Группы "Интерпайп" смог подняться на второе место, тогда как в 2021 году был на третьем в рейтинге Фокуса. Дела у миллиардера, на самом деле, идут довольно живо. Его компания "Интерпайп" по итогам 2023 года увеличила чистую прибыль на 23,7% по сравнению с 2022 годом — до $252,89 млн. А выручка компании за прошлый год достигла $988,71 млн,

Интерпайп продолжает поставлять продукцию на зарубежные рынки, активно расширяет экспортный потенциал. Например, летом в Интерпайп сообщили, что компания завершила поставку пробной партии специальных толстостенных труб для австралийского производителя Harlsen Industries. В целом продукция компании поставляется более чем в 50 стран мира.

Кроме промышленных активов, у Виктора Пинчука есть недвижимость за рубежом, также он владеет украинской медиагруппой StarLight Media.

"Мы знаем, что Эйнштейн доказал, что все в этом мире относительно. Все, но не поддержка Украины. Поддержка Украины является абсолютным приоритетом. Даже Альберт Эйнштейн согласился бы с этим", — сказал он.

Украинские предприятия продолжают поставлять продукцию на зарубежные рынки

3. Влад Яценко (капитал: $1,3 млрд)

Украинский IT-предприниматель уже 14 лет постоянно проживает в Великобритании. Он успешный соучредитель финтех-стартапа, необанка Revolut. Штаб-квартира компании находится в Лондоне, а сама компания фокусируется на рынках ЕС, США и Великобритании.

Миллиардером Яценко стал еще в 2021 году, именно тогда его стартап привлек $800 млн, а оценка стартапа достигла $33 млрд. После начала полномасштабной войны Revolut участвовала в релокации нескольких десятков украинских сотрудников, а услугами необанка начали пользоваться тысячи временных переселенцев.

В прошлом году Revolut отчитался о доходах на уровне $2,27 млрд., а прибыль до налогообложения достигла $553,1 млн.

Необанк Влада Яценко растет и развивается, а инвесторы вкладывают средства в компанию. Недавно проект Revolut провел вторичную продажу акций, а оценка компании выросла до $45 млрд. В прошлом году Revolut отчитался о доходах на уровне $2,27 млрд, а прибыль до налогообложения достигла $553,1 млн. Однако компания все еще не получила банковской лицензии в Британии, которую ожидает уже три года.

4. Александр и Галина Гереги (капитал: $1,24 млрд)

Владельцы компании "Эпицентр К" продолжают активно развивать свой бизнес. В сети "Эпицентр" — 72 торговых центра, а количество работников сети превысило 38 тыс. человек. Конечно, полномасштабная война задела ритейл-бизнес Герег — компания потеряла 10 центров из-за разрушений в результате атак ВС РФ и оккупации.

Развивается агробизнес супругов: сейчас компания "Эпицентр-Агро" включает 167 тыс. гектаров земли, 16 элеваторов, 11 молочно-товарных ферм, сертифицированный семенной завод.

За 2022-2023 годы Гереги уже инвестировали в проекты более 14,2 млрд. грн. Однако останавливать развитие бизнесов Александр и Галина Гереги не собираются. В прошлом году Галина Герега закрыла сделку по приобретению польской компании Intersport Polska. В долгосрочных планах супругов — масштабирование сети "Эпицентр" до 500 локаций в течение следующих 20 лет, а также развитие концептов shop-in-shop за пределами торговых центров "Эпицентр".

Важно

Фокус представит рейтинг "25 самых богатых людей Украины 2024"

5. Вадим Новинский (капитал: $1,16 млрд)

Подсанкционный владелец Smart Holding Вадим Новинский покинул Украину, согласно сообщениям в СМИ, еще до начала вторжения ВС РФ в феврале 2022 года. Точное место его пребывания неизвестно, а в самой Группе его компаний сообщили, что владелец не участвует в операционном управлении своими активами.

Санкции к Новинскому были введены СНБО еще в 2022 году.

В 2023 году часть активов Новинского по решению суда была арестована — речь идет об активах на сумму 10,5 млрд грн, среди которых элитный гостиничный комплекс в центре Киева, морской торговый порт Очаков, помещения агрохолдинга и торговые центры.

Несмотря на санкции к владельцу холдинга его компании продолжают работать и генерировать доход. В начале 2024 года в холдинге сообщили, что на активах группы Smart Energy добыли в прошлом году 150 млн кубометров газа, 17 тыс. тонн конденсата и изготовили 11,5 тыс. тонн LPG.

Напомним, новый рейтинг самых богатых людей Украины Фокус опубликовал впервые за время полномасштабной войны. В рейтинг вошли 25 человек с самыми высокими доходами.