Фокус вперше після 2021 року провів аналіз статків найбагатших українців і склав рейтинг з 25 людей із найвищою вартістю активів. Представляємо першу п'ятірку найбагатших.

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До топ 5 рейтингу найзаможніших увійшли підприємці, багато з яких показали стійкість позицій, адже були присутні у подібному рейтингу Фокусу-2021. І хоча кількість грошей під час війни у них суттєво зменшилася, це не стало приводом для певної кількості осіб зупиняти інвестиції. Повний "Рейтинг Фокусу: 25 найбагатших людей України 2024 року" свідчить, що Україна має ресурс.

Як формувався рейтинг найбагатших людей України-2024 від Фокусу

На першому етапі складання рейтингу редакція сформувала лонг-лист із 50 персон, які володіють різними компаніями та підприємствами в Україні. Після вивчення активів зі списку видалила тих, чий стан оцінено в суму меншу за $100 млн. До рейтингу Фокусу не увійшли і ті особи, чиї активи оцінити не вдалося через приховування інформації, офіційного виходу персони з усіх активів, арешту таких компаній або їх націоналізації.

На першому етапі складання рейтингу редакція сформувала лонг-лист із 50 персон, які володіють різними компаніями та підприємствами в Україні

До списку найзаможніших не потрапили і ті, активи яких перебувають виключно за межами країни.

До рейтингу найбагатших включено громадян України та осіб з подвійним громадянством (іноземним громадянством), які володіють великою кількістю активів в Україні.

Складні випробування спіткали енергетичні підприємства Фото: УНІАН

Хто очолив рейтинг

Представляючи найбагатших людей країни, Фокус проаналізував не стільки їхні статки, а напрямок і динаміку їхнього бізнесу: як змінюється його оцінка, як самі бізнесмени будують під час війни плани розвитку. Тому у досьє підприємців — не лише сухі цифри, а й коротка історія, плани та стратегія їхніх бізнесів.

1. Рінат Ахметов (капітал: $7,5 млрд)

Власник Групи SCM — найбагатша людина України.Бізнесмен Рінат Ахметов і в 2024 році очолює рейтинг найбагатших. Його статки Фокус оцінив у суму $7,5 млрд. Порівняно з попереднім рейтингом видання, що вийшов 2021 року, капітал бізнесмена зменшився на $3,1 млрд.

Головна причина — військова агресія РФ, через яку один з основних активів Ахметова — групи "Метінвест" — втратив два великих підприємства (заводи "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча у Маріуполі).

Складні випробування спіткали й інші підприємства Ріната Ахметова, адже ЗС РФ здійснювали протягом 2022-2024 років регулярні обстріли електростанцій ДТЕК. Влітку стало відомо, що частина холдингу – компанія "ДТЕК Енерго" — у 2024 році інвестує майже 4 млрд грн у ремонти та відновлення ТЕС, які постраждали внаслідок масованих атак по енергетиці.

Стан підприємств SCM такий самий, як і економіки України загалом. Тяжкий

Тим не менш група компаній Ахметова продовжує видобувати газ, вугілля й руду, виробляти електроенергію, сталь та інвестувати в завтрашній день.

2. Віктор Пінчук (капітал: $1,86 млрд)

Власник Групи "Інтерпайп" зміг піднятись на друге місце, тоді як в 2021 році був на третьому в рейтингу Фокусу. Справи у мільярдера, насправді, йдуть доволі жваво. Його компанія "Інтерпайп" за підсумками 2023 року збільшила чистий прибуток на 23,7% у порівнянні з 2022 роком — до $252,89 млн. А виручка компанії за минулий рік досягла $988,71 млн,

Інтерпайп продовжує постачати продукцію на закордонні ринки, активно розширює експортний потенціал. Наприклад, влітку в Інтерпайп повідомили, що компанія завершила поставку пробної партії спеціальних товстостінних труб для австралійського виробника Harlsen Industries. Загалом продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу.

Окрім промислових активів, у Віктора Пінчука є нерухомість за кордоном, також він володіє українською медіагрупою StarLight Media.

"Ми знаємо, що Ейнштейн довів, що все в цьому світі відносно. Усе, але не підтримка України. Підтримка України є абсолютним пріоритетом. Навіть Альберт Ейнштейн погодився б із цим", — сказав він.

Українські підприємства продовжують постачати продукцію на закордонні ринки

3. Влад Яценко (капітал: $1,3 млрд)

Український IT-підприємець вже 14 років постійно проживає у Великій Британії. Він успішний співзасновник фінтех-стартапу, необанку Revolut. Штаб-квартира компанії знаходиться у Лондоні, а сама компанія фокусується на ринках ЄС, США та Британії.

Мільярдером Яценко став ще у 2021 року, саме тоді його стартап залучив $800 млн, а оцінка стартапу досягла $33 млрд. Після початку повномасштабної війни Revolut брала участь у релокації кількох десятків українських співробітників, а послугами необанку почали користуватись тисячі тимчасових переселенців.

У минулому році Revolut звітував про доходи на рівні $2,27 млрд., а прибуток до оподаткування сягнув $553,1 млн

Необанк Влада Яценка росте і розвивається, а інвестори вкладають кошти у компанію. Нещодавно проєкт Revolut провів вторинний продаж акцій, а оцінка компанії зросла до $45 млрд. У минулому році Revolut звітував про доходи на рівні $2,27 млрд., а прибуток до оподаткування сягнув $553,1 млн. Проте компанія все ще не отримала банківської ліцензії у Британії, на яку очікує вже три роки.

4. Олександр і Галина Гереги (капітал: $1,24 млрд)

Власники компанії "Епіцентр К" продовжують активно розвивати свій бізнес. У мережі "Епіцентр" — 72 торговельних центри, а кількість працівників мережі перевищила 38 тис. осіб. Звісно, повномасштабна війна зачепила ритейл-бізнес Герег — компанія втратила 10 центрів через руйнування внаслідок атак ЗС РФ та окупацію.

Розвивається агробізнес подружжя: наразі компанія "Епіцентр-Агро" включає 167 тис. гектарів землі, 16 елеваторів, 11 молочно-товарних ферм, сертифікований насіннєвий завод.

За 2022-2023 роки Гереги вже інвестували у проєкти понад 14,2 млрд. грн. Проте зупиняти розвиток бізнесів Олександр і Галина Гереги не збираються. Минулого року Галина Герега закрила угоду по придбанню польської компанії Intersport Polska. У довгострокових планах подружжя — масштабування мережі "Епіцентр" до 500 локацій протягом наступних 20 років, а також розвиток концептів shop-in-shop за межами торговельних центрів "Епіцентр".

Важливо

Фокус представить рейтинг "25 найбагатших людей України 2024"

5. Вадим Новинський (капітал: $1,16 млрд)

Підсанкційний власник Smart Holding Вадим Новинський залишив Україну, відповідно до повідомлень у ЗМІ, ще до початку вторгнення ЗС РФ у лютому 2022 року. Точне місце його перебування невідоме, а у самій Групі його компаній повідомили, що власник не бере участі в операційному управлінні своїми активами.

Санкції до Новинського були запроваджені РНБО ще в 2022 році.

В 2023 році частина активів Новинського за рішенням суду була заарештована – йдеться про активи на суму 10,5 млрд грн, серед яких елітний готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт Очаків, приміщення агрохолдингу і торговельні центри.

Попри санкції до власника холдингу його компанії продовжують працювати і генерувати дохід. На початку 2024 року в холдингу повідомили, що на активах групи Smart Energy видобули в минулому році 150 млн кубометрів газу, 17 тис. тонн конденсату та виготовили 11,5 тис. тонн LPG.

Нагадаємо, новий рейтинг найбагатших людей України Фокус опублікував вперше за час повномасштабної війни. До рейтингу увійшли 25 людей з найвищими статками.