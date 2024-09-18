Украинское правительство запланировало новую индексацию пенсий. Какого роста ожидать и выдержит ли госбюджет такую нагрузку? Экономисты рассказали Фокусу, как изменятся выплаты для пенсионеров.

Related video

Несмотря на полномасштабную войну, государство по-прежнему будет осуществлять все социальные выплаты. В марте 2025 года в Украине запланировали новую индексацию пенсий. Об этом недавно заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, инфляция по состоянию на сегодня остается умеренной, а экономика постепенно восстанавливается после падения. Поэтому Фокус поинтересовался у экспертов относительно соотношения размера будущих пенсий и показателей инфляции.

По словам премьера, во втором квартале 2024 года рост ВВП составил 3,7%. Так, как показал трекер экономики во время войны от Центра экономической стратегии со ссылкой на оценку Госслужбы статистики Украины, реальный ВВП в первом квартале 2024 года вырос на 6,5% по сравнению с первым кварталом 2023 года. Однако в следующих кварталах года восстановление экономики замедлится. Но что же будет с пенсиями и будут ли повышать выплаты?

Госбюджет и индексация пенсий: чего ожидать в 2025 году

Итак, как сообщил Денис Шмыгаль, повышение пенсий состоится весной следующего года. То есть правительство проведет индексацию, и выплаты должны быть увеличены.

Чтобы обеспечить индексацию пенсий, из госбюджета должны выдать примерно 270 млрд грн Фото: LIGA.net

"По прогнозу Минэкономики, в этом году ВВП вырастет на 3,5% в годовом измерении (прогноз НБУ — 3,7%). Эти прогнозы соответствуют базовому сценарию МВФ. Однако по негативному сценарию МВФ прогнозирует падение украинской экономики на 1,7% в 2024 году", — отмечает экономист ЦЭС Максим Самойлюк.

По негативному сценарию МВФ прогнозирует падение украинской экономики на 1,7% в 2024 году

Что касается инфляции, то из-за плохого урожая, роста расходов бизнеса и обесценивания гривны, она ускорилась до 7,5% в годовом измерении (0,6% месяц к месяцу).

Однако, хотя индексацию и запланировали, это будет, скорее, пересмотр уровня выплат в соответствии с показателями инфляции, ведь целенаправленно повышать пенсии различным категориям пенсионеров в Украине в следующем году не планируют. Как напомнил Фокусу эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин, уже известно, что прожиточный минимум и минимальная заработная плата индексироваться в Украине в следующем году не будут. Что касается пенсий, то, по закону, ее должны индексировать, учитывая инфляционные риски.

В 2025 году в Украине замораживаются социальные стандарты Фото: Freepik

"В 2025 году у нас замораживаются социальные стандарты. Индексация пенсий по закону осуществляется по формуле, которая учитывает 50% инфляции за предыдущий год, плюс 50% средней заработной платы. Поэтому, в среднем, эта индексация дает 700–800 грн дополнительно по средней пенсии к общему уровню пенсионного обеспечения", — отметил Олег Пендзин.

Индексация пенсий осуществляется по формуле, которая учитывает 50% инфляции за предыдущий год, плюс 50% средней заработной платы

Для того, чтобы обеспечить такую индексацию, из государственного бюджета должны выдать примерно 270 млрд грн. Однако даже при этих условиях средняя пенсия в 2025 году не дотянет до реального уровня прожиточного минимума.

"Фактический прожиточный минимум, подчеркну, не тот, что в бюджет заложен на уровне 2950 грн, а реальный, который рассчитан, исходя из имеющихся цен, без налогообложения составляет сегодня 7200 грн. Средняя пенсия у нас немножко больше 4 тыс. грн. Поэтому, когда мы говорим об индексации пенсий, она даже не выйдет на уровень реального прожиточного минимума", — уверен эксперт.

Из-за плохого урожая, роста расходов бизнеса и обесценивания гривны, инфляция ускорилась до 7,5% Фото: Укринформ

Пенсии в Украине: как меняются выплаты

Отметим, что в Украине с 1 мая изменились размеры пенсий. Впрочем, надбавки по возрасту получили на все категории граждан, а лишь те, у кого размер пенсий составлял не более 10 340 грн.

Сейчас надбавки по возрасту составляют:

для пенсионеров в возрасте от 70 до 74 лет — 300 грн;

от 75 до 79 лет — 456 грн;

от 80 лет — 570 грн.

В июне 2024-го были пересчитаны пенсии для работающих категорий пенсионеров. Увеличение выплат провели в связи с апрельским перерасчетом. Сумма для каждого пенсионера является индивидуальной.

Важно

Надбавка 300 грн к пенсии: кто может получить доплату осенью

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин советует не спешить с расчетами будущей индексации пенсий, ведь госбюджет пока не принят.

"Прежде всего бюджет еще не принят. Впереди нас ждут бюджетные баталии со стороны комитетов и депутатов. Согласно договоренности с МВФ, большинство социальных стандартов будут заморожены. Между тем премьер Денис Шмыгаль заявил, что на соцзащиту они направят более 419 млрд грн в 2025 году. Из них — 238 млрд будет именно трансфер в пенсионный фонд — на выплату пенсий. Об этом говорилось в письме Кабмина во время представления проекта госбюджета в Раду. Но оно может быть пересмотрено. Шмыгаль также заявил, что пенсии будут проиндексированы. И даже субсидии заложены, и показатель инфляции на уровне 7,5%, а в следующем году — 9,5%", — говорит эксперт. И добавляет: даже после принятия бюджета, индексация будет утверждаться отдельным постановлением Кабмина. Поэтому нужно дождаться финального голосования и дизайна бюджета. "Очень важно понимать, что мы остаемся в режиме военного времени — активной фазы войны, а финансирование соцвыплат осуществляется за счет внешней помощи", — резюмировал Андрей Шевчишин.

Финансирование соцвыплат в Украине осуществляется за счет внешней помощи

Олег Пендзин напомнил, что Международный валютный фонд согласовывает общие принципы бюджетной политики и к таким опциям, как индексация пенсионных выплат в Украине он не приобщается, однако имеет свою четкую позицию по этому поводу.

"На сегодняшний момент внешнего финансирования недостаточно для того, чтобы индексировать социальные расходы. Поэтому, я так думаю, что замораживание социальных стандартов сделано, в том числе, и по согласованию с МВФ", — добавил эксперт.

Между тем, как свидетельствует исследование ЦЭС, налоговые поступления в государственный бюджет в августе 2024 года составили 149,4 млрд грн, увеличившись на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Рост произошел за счет налога на прибыль предприятий (прежде всего налогообложения банков по ставке 25%), НДФЛ (передача "военного" НДФЛ из местных бюджетов) и акцизов (лучшее администрирование). Поэтому, в ожидании принятия депутатами законопроекта №11416-д о налоговых изменениях, правительство должно рассчитывать на дополнительные 58 млрд грн в 2024 году и 137 млрд — в следующем в госбюджет.