Український уряд запланував нову індексацію пенсій. Якого зростання очікувати та чи витримає держбюджет таке навантаження? Економісти розповіли Фокусу, як зміняться виплати для пенсіонерів.

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Незважаючи на повномасштабну війну, держава, як і раніше, буде здійснювати всі соціальні виплати. В березні 2025 року в Україні запланували нову індексацію пенсій. Про це нещодавно заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, інфляція станом на сьогодні залишається помірною, а економіка поступово відновлюється після падіння. Тож Фокус поцікавився у експертів щодо співвідношення розміру майбутніх пенсій та показників інфляції.

За словами прем’єра, у другому кварталі 2024 року зростання ВВП склало 3,7%. Так, як показав трекер економіки під час війни від Центру економічної стратегії із посиланням на оцінку Держслужби статистики України, реальний ВВП у першому кварталі 2024 року зріс на 6,5%, як порівняти з першим кварталом 2023 року. Проте у наступних кварталах року відновлення економіки сповільниться. Та що ж буде з пенсіями і чи будуть підвищувати виплати?

Держбюджет та індексація пенсій: чого очікувати 2025 року

Отже, як повідомив Денис Шмигаль, підвищення пенсій відбудеться навесні наступного року. Тобто уряд проведе індексацію, і виплати має бути збільшено.

Щоби забезпечити індексацію пенсій з держбюджету мають видати приблизно 270 млрд грн Фото: LIGA.net

"За прогнозом Мінекономіки, цього року ВВП зросте на 3,5% у річному вимірі (прогноз НБУ — 3,7%). Ці прогнози відповідають базовому сценарію МВФ. Однак за негативним сценарієм МВФ прогнозує падіння української економіки на 1,7% у 2024 році", — зазначає економіст ЦЕС Максим Самойлюк.

За негативним сценарієм МВФ прогнозує падіння української економіки на 1,7% у 2024 році

Щодо інфляції, то через поганий врожай, зростання витрат бізнесу та знецінення гривні, вона прискорилася до 7,5% у річному вимірі (0,6% місяць до місяця).

Проте, хоча індексацію і запланували, це буде, найімовірніше, перегляд рівня виплат відповідно до показників інфляції, адже цілеспрямовано підвищувати пенсії різним категоріям пенсіонерів в Україні наступного року не планують. Як нагадав Фокусу експерт "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин, вже відомо, що прожитковий мінімум і мінімальна заробітна плата індексуватися в Україні наступного року не будуть. Щодо пенсій, то, за законом, її мають індексувати, враховуючи інфляційні ризики.

В 2025 році в Україні заморожуються соціальні стандарти Фото: Freepik

"В 2025 році у нас заморожуються соціальні стандарти. Індексація пенсій за законом здійснюється за формулою, яка враховує 50% інфляції за попередній рік, плюс 50% середньої заробітної плати. Тож, в середньому, ця індексація дає 700–800 грн додатково по середній пенсії до загального рівня пенсійного забезпечення", — зазначив Олег Пендзин.

Індексація пенсій здійснюється за формулою, яка враховує 50% інфляції за попередній рік, плюс 50% середньої заробітної плати

Для того, щоби забезпечити таку індексацію, з державного бюджету мають видати приблизно 270 млрд грн. Проте навіть за цих умов середня пенсія 2025 року не дотягне до реального рівня прожиткового мінімуму.

"Фактичний прожитковий мінімум, наголошу, не той, що у бюджет закладений на рівні 2950 грн, а реальний, який розрахований, виходячи з наявних цін, без оподаткування становить сьогодні 7200 грн. Середня пенсія в нас трошки більша за 4 тис. грн. Тому, коли ми говоримо про індексацію пенсій, вона навіть не вийде на рівень реального прожиткового мінімуму", — впевнений експерт.

Через поганий врожай, зростання витрат бізнесу та знецінення гривні, інфляція прискорилася до 7,5% Фото: Укрінформ

Пенсії в Україні: як змінюються виплати

Зазначимо, що в Україні від 1 травня змінилися розміри пенсій. Втім, надбавки за віком отримали на всі категорії громадян, а лише ті, у кого розмір пенсій становив не більше 10 340 грн.

Наразі надбавки за віком становлять:

для пенсіонерів віком від 70 до 74 років — 300 грн;

від 75 до 79 років — 456 грн;

від 80 років — 570 грн.

В червні 2024-го було перераховано пенсії для категорій пенсіонерів, що працюють. Збільшення виплат провели у зв'язку з квітневим перерахунком. Сума для кожного пенсіонера є індивідуальною.

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Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин радить не поспішати із розрахунками майбутньої індексації пенсій, адже держбюджет поки не ухвалено.

"Перш за все бюджет ще не прийнятий. Попереду на нас чекають бюджетні баталії з боку комітетів і депутатів. Згідно із домовленістю з МВФ,більшість соціальних стандартів будуть заморожені. Між тим прем’єр Денис Шмигаль заявив, що на соцзахист вони направлять понад 419 млрд грн в 2025 році. З них — 238 млрд буде саме трансфер в пенсійний фонд — на виплату пенсій. Про це йшлося у листі Кабміну під час подання проєкту держбюджету до Ради. Але його може бути переглянуто. Шмигаль також заявив, що пенсії будуть проіндексовані. І навіть субсидії закладені, і показник інфляції на рівні 7,5%, а у наступному році — 9,5%", — каже експерт. І додає: навіть після ухвалення бюджету індексація буде затверджуватися окремою постановою Кабміну. Тож потрібно дочекатися фінального голосування і дизайну бюджету. "Дуже важливо розуміти, що ми залишаємося в режимі воєнного часу — активної фази війни, а фінансування соцвиплат здійснюється за рахунок зовнішньої допомоги", — резюмував Андрій Шевчишин.

Фінансування соцвиплат в Україні здійснюється шляхом зовнішньої допомоги

Олег Пендзин нагадав, що Міжнародний валютний фонд погоджує загальні принципи бюджетної політики і до таких опцій, як індексація пенсійних виплат в Україні він не долучається, проте має свою чітку позицію щодо цього.

"На сьогоднішній момент зовнішнього фінансування недостатньо для того, щоби індексувати соціальні видатки. Тому, я так думаю, що замороження соціальних стандартів зроблено, зокрема, і з погодження з МВФ", — додав експерт.

Тим часом, як свідчить дослідження ЦЕС, податкові надходження до державного бюджету в серпні 2024 року становили 149,4 млрд грн, збільшившись на 28%, як порівняти з аналогічним періодом минулого. Зростання відбулось завдяки податку на прибуток підприємств (передусім оподаткування банків за ставкою 25%), ПДФО (передавання "військового" ПДФО з місцевих бюджетів) та акцизів (краще адміністрування). Тож, в очікуванні ухвалення депутатами законопроєкту №11416-д про податкові зміни, уряд має розраховувати на додаткові 58 млрд грн у 2024 році та 137 млрд — наступного до держбюджету.