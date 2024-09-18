Рада увеличила расходы на армию до конца года на 500 млрд грн: детали

Расходы в этом году составляют рекордные для Украины 3,73 трлн гривен.

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На заседании 18 сентября Верховная Рада Украины одобрила законопроект №11417 в окончательном варианте, который предполагает увеличение бюджета на 500 миллиардов гривен в этом году для военных нужд. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, законопроект поддержали 298 депутатов.

"Таким образом, расходы в этом году составляют рекордные для Украины 3,73 трлн гривен", — прокомментировал Железняк.

Законопроект предусматривает корректировку расходной части государственного бюджета на 434,6 миллиарда гривен, увеличение финансирования по некоторым бюджетным программам на 500 миллиардов и сокращение других расходов.

Также в документе предусмотрено:

перенаправление остатков средств из бюджета на восстановление, строительство, модернизацию, обустройство;

направить средства от предприятия "Украина туристическая" и "Украинского института интеллектуальной собственности" на нужды Главного управления разведки МО Украины.

Напомним, что на 2025 год в украинский бюджет заложен курс гривны на уровне 45 грн/доллар.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год. Он отметил, что доходы ожидаются на уровне 2 трлн грн. В то же время расходы бюджета планируются на уровне 3,6 трлн грн.