Рада збільшила витрати на армію до кінця року на 500 млрд грн: деталі

Витрати цього року становлять рекордні для України 3,73 трлн гривень.

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На засіданні 18 вересня Верховна Рада України схвалила законопроєкт №11417 в остаточному варіанті, який передбачає збільшення бюджету на 500 мільярдів гривень цього року для військових потреб. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, законопроєкт підтримали 298 депутатів.

"Отже, видатки цього року становлять рекордні для України 3,73 трлн гривень", — прокоментував Железняк.

Законопроєкт передбачає коригування видаткової частини державного бюджету на 434,6 мільярда гривень, збільшення фінансування за деякими бюджетними програмами на 500 мільярдів і скорочення інших видатків.

Також у документі передбачено:

перенаправлення залишків коштів із бюджету на відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування;

спрямувати кошти від підприємства "Україна туристична" та "Українського інституту інтелектуальної власності" на потреби Головного управління розвідки МО України.

Нагадаємо, що на 2025 рік в український бюджет закладено курс гривні на рівні 45 грн/долар.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що український уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025-й. Він зазначив, що доходи очікуються на рівні 2 трлн грн. Водночас видатки бюджету плануються на рівні 3,6 трлн грн.