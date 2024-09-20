Доступное жилье в Украине: в Кабмине сообщили о запуске нового проекта

Новый проект будет способствовать поиску жилищных решений национальными, местными и международными партнерами.

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В Украине создан Национальный институт жилья, который должен содействовать увеличению доступного жилья для внутренне перемещенных лиц и тех, чьи дома пострадали или были уничтожены в результате полномасштабной войны. Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Там также подчеркнули, что институт станет исследовательским, аналитическим и инновационным центром. В частности, он будет:

проводить общенациональные опросы;

собирать данные об имеющемся жилом фонде, включая социальное и другое доступное жилье, "особенно в наиболее пострадавших регионах".

"Эта информация будет собрана на специальной онлайн-платформе. И будет способствовать поиску жилищных решений национальными, местными и международными партнерами", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, Национальный институт жилья будет действовать как совещательный орган при Правительстве Украины. Он будет:

изучать действующее жилищное законодательство;

оказывать консультационную поддержку реформам и присоединиться к разработке соответствующих программ.

Также отмечается, что Национальный институт жилья был основан Норвежским советом по делам беженцев при поддержке Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

К концу 2024 года в сессионный зал Верховной Рады может быть вынесен законопроект о комплексной реконструкции кварталов старого жилого фонда для второго чтения. В соответствии с документом, обновлению подлежат как хрущевки, так и дома старого фонда. Основная цель – устранение проблемы устаревшего жилого фонда.

Как рассказали в "Минфине", в целом в Украине насчитывается около 45,6 тыс. домов старого фонда. А также более 17 тыс. аварийных домов.

В то же время в проекте закона прописано, что попадающие под обновление здания могут быть реконструированы/модернизированы. В частности, в них могут быть проведены:

замена коммуникаций, окон, инженерного оборудования;

утепление фасадов;

создание приспособлений для обеспечения нужд людей с инвалидностью и т.п.

Также не исключается снос существующих строений. На их месте планируется возведение новых жилых домов.

Напомним, в сентябре Кабмин Украины продлил выплаты для внутренне перемещенных лиц, но некоторые категории могут утратить право на помощь.

Фокус уже писал о праве переселенцев на бесплатное жилье в Киевской области на срок до 5 лет по программе "Городок Хансена". Американский предприниматель Делл Лой Хансен хочет помочь украинцам, которые потеряли жилье из-за российского вторжения.