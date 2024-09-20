Доступне житло в Україні: у Кабміні повідомили про запуск нового проєкту

Новий проєкт сприятиме пошуку житлових рішень національними, місцевими та міжнародними партнерами.

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В Україні створено Національний інститут житла, який має сприяти збільшенню доступного житла для внутрішньо переміщених осіб і тих, чиї будинки постраждали або були знищені внаслідок повномасштабної війни. Про це повідомили в Мінреінтеграції.

Там також наголосили, що інститут стане дослідницьким, аналітичним та інноваційним центром. Зокрема, він буде:

проводити загальнонаціональні опитування;

збирати дані про наявний житловий фонд, включно із соціальним та іншим доступним житлом, "особливо в найбільш постраждалих регіонах".

"Ця інформація буде зібрана на спеціальній онлайн-платформі і сприятиме пошуку житлових рішень національними, місцевими та міжнародними партнерами", — йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що Національний інститут житла діятиме як дорадчий орган при Уряді України. Він буде:

вивчати чинне житлове законодавство;

надавати консультаційну підтримку реформам і долучитися до розроблення відповідних програм.

Також зазначається, що Національний інститут житла був заснований Норвезькою радою у справах біженців за підтримки Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

До кінця 2024 року до сесійної зали Верховної Ради може бути винесено законопроєкт про комплексну реконструкцію кварталів старого житлового фонду для другого читання. Відповідно до документа, оновленню підлягають як хрущовки, так і будинки старого фонду. Основна мета — усунення проблеми застарілого житлового фонду.

Як розповіли в "Мінфіні", загалом в Україні налічується близько 45,6 тис. будинків старого фонду. А також понад 17 тис. аварійних будинків.

Водночас у проєкті закону прописано, що будівлі, які потрапляють під оновлення, можуть бути реконструйовані/модернізовані. Зокрема, у них можуть бути проведені:

заміна комунікацій, вікон, інженерного обладнання;

утеплення фасадів;

створення пристосувань для забезпечення потреб людей з інвалідністю тощо.

Також не виключається знесення наявних будівель. На їхньому місці планується зведення нових житлових будинків.

Нагадаємо, у вересні Кабмін України продовжив виплати для внутрішньо переміщених осіб, але деякі категорії можуть втратити право на допомогу.

Фокус уже писав про право переселенців на безоплатне житло в Київській області на термін до 5 років за програмою "Містечко Хансена". Американський підприємець Делл Лой Хансен хоче допомогти українцям, які втратили житло через російське вторгнення.