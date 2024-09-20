Некоторые пенсионеры могут получать две выплаты сразу: условия

Вдобавок к пенсии можно получать социальные выплаты от 1 255 гривен до 2 093.

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Украинские пенсионеры, у которых есть инвалидность, могут получать две выплаты одновременно, но это не относится ко всем представителям этой категории. Об этом сообщает "Социальная информационная платформа".

На две пенсии сразу могут рассчитывать лица с инвалидностью, которые потеряли своего кормильца. Однако для этого нужно заключение МСЭК о нетрудоспособности.

Таким образом, помимо пенсии, люди с инвалидностью могут получать и социальные выплаты:

лицам с инвалидностью с детства I группы – 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (сейчас 2 093 гривен);

лицам с инвалидностью с детства II группы – 80% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (сейчас 1 674,40 гривен);

лицам с инвалидностью с детства III группы – 60% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (сейчас 1 255,80 гривен);

на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет — 70% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (сейчас 1 465,10 гривен).

Напомним, в Минсоцполитики сообщили, что пенсионеры могут получить специальную надбавку к выплатам в сентябре. Это касается тех граждан, у которых минимальные пенсионные выплаты.

Ранее стало известно, что женщины могут выйти на пенсию в 55 лет. Речь идет о тех, кто работал на работах с вредными и тяжелыми условиями.