Деякі пенсіонери можуть отримувати дві виплати одразу: умови

На додачу до пенсії можна отримувати соціальні виплати від 1 255 гривень до 2 093.

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Українські пенсіонери, які мають інвалідність, можуть отримувати дві виплати одночасно, але це не стосується всіх представників цієї категорії. Про це повідомляє "Соціальна інформаційна платформа".

На дві пенсії одразу можуть розраховувати особи з інвалідністю, які втратили свого годувальника. Однак для цього потрібен висновок МСЕК про непрацездатність.

Таким чином, крім пенсії, люди з інвалідністю можуть отримувати і соціальні виплати:

особам з інвалідністю з дитинства I групи — 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 2 093 гривень);

особам з інвалідністю з дитинства II групи — 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 1 674,40 гривень);

особам з інвалідністю з дитинства III групи — 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 1 255,80 гривень);

на дітей з інвалідністю віком до 18 років — 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 1 465,10 гривень).

Нагадаємо, у Мінсоцполітики повідомили, що пенсіонери можуть отримати спеціальну надбавку до виплат у вересні. Це стосується тих громадян, у яких мінімальні пенсійні виплати.

Раніше стало відомо, що жінки можуть вийти на пенсію в 55 років. Йдеться про тих, хто працював на роботах зі шкідливими та важкими умовами.