"Это неизбежно": украинцам придется платить за свет еще больше, нардеп назвал дату повышения

По словам первого заместителя председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг ВР Алексея Кучеренко, повышение тарифа на передачу электроэнергии может лечь на простых граждан в виде платежек либо более высоких цен на продукты и услуги.

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"Укрэнерго" готовит повышение тарифа на передачу электроэнергии на 2025 год, согласно которому он может вырасти фактически в полтора раза до 783,71 грн/МВт*ч. По мнению нардепа, первого заместителя председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Украины Алексея Кучеренко, на эти цели "Укрэнерго" потребуется 30 миллиардов гривен, чтобы их достать, вероятно, придется поднять тариф на свет для обычных потребителей. Об этом он заявил в эфире телеканала "Новини.Live".

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За последние три месяца тариф был повышен, и за год это приведет к дополнительным доходам в размере 1 миллиарда долларов, которые, по словам Кучеренко, уже оплачивают украинцы. Помимо этого, возможное повышение тарифов от "Укрэнерго" обойдется еще в 30 миллиардов гривен.

"Это не все ляжет на бытовых потребителей — значительная часть ляжет на бизнес, промышленность, небытовых, бюджетников, а часть — на население. Условно это будет 25 копеек на киловатт-час. Много или не много — вы для себя сами поймите. Но совокупная цена — 30 миллиардов гривен в год, которые "Укрэнерего" собирается собрать дополнительно от потребителя", — пояснил Кучеренко.

При этом даже если повышение возможно за счет бизнеса, это все равно отразится на уровне жизни простого потребителя, отмечает нардеп.

"Для населения тариф утверждает правительство. Либо они для нас повысят весной, либо возложат на бизнес. Мы все это увидим в цене товаров и услуг. Тут такая хитрая политическая игра, но кто-то за это заплатит — либо мы напрямую, либо мы через товары", — заявил Кучеренко.

Когда могут поднять тариф на свет

По словам нардепа Алексея Кучеренко, тариф для населения могут пересмотреть весной.

"До весны никто не будет пересматривать этот тариф для населения, как я понимаю. После весны эта балалайка начнет снова играть и они начнут рассказывать про рыночную стоимость на электроэнергию, про необходимость поднятия и так далее. Это неизбежно", — резюмировал Кучеренко.

Напомним, что Владимир Зеленский во время заседания Ставки в конце августа выразил недовольство работой уже бывшего главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Фокус описал все причины кадровой перестановки в "Укрэнерго" и ее последствия.