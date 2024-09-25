"Це неминуче": українцям доведеться платити за світло ще більше, нардеп назвав дату підвищення

За словами першого заступника голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг ВР Олексія Кучеренка, підвищення тарифу на передачу електроенергії може лягти на простих громадян у вигляді платіжок або вищих цін на продукти та послуги.

Related video

"Укренерго" готує підвищення тарифу на передачу електроенергії на 2025 рік, згідно з яким він може зрости фактично в півтора раза до 783,71 грн/МВт*год. На думку нардепа, першого заступника голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України Олексія Кучеренка, на ці потреби "Укренерго" буде потрібно 30 мільярдів гривень, щоб їх дістати, ймовірно, доведеться підняти тариф на світло для звичайних споживачів. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Новини.Live".

Дивитися з 24:41

За останні три місяці тариф було підвищено, і за рік це призведе до додаткових доходів у розмірі 1 мільярда доларів, які, за словами Кучеренка, вже оплачують українці. Крім цього, можливе підвищення тарифів від "Укренерго" обійдеться ще в 30 мільярдів гривень.

"Це не все ляже на побутових споживачів — значна частина ляже на бізнес, промисловість, непобутових, бюджетників, а частина — на населення. Умовно це буде 25 копійок на кіловат-годину. Багато чи не багато — ви для себе самі зрозумійте. Але сукупна ціна — 30 мільярдів гривень на рік, які "Укренерго" збирається зібрати додатково від споживача", — пояснив Кучеренко.

При цьому навіть якщо підвищення можливе за рахунок бізнесу, це все одно позначиться на рівні життя простого споживача, зазначає нардеп.

"Для населення тариф затверджує уряд. Або вони для нас підвищать навесні, або покладуть на бізнес. Ми все це побачимо в ціні товарів і послуг. Тут така хитра політична гра, але хтось за це заплатить — або ми безпосередньо, або ми через товари", — заявив Кучеренко.

Коли можуть підняти тариф на світло

За словами нардепа Олексія Кучеренка, тариф для населення можуть переглянути навесні.

"До весни ніхто не буде переглядати цей тариф для населення, як я розумію. Після весни ця балалайка почне знову грати і вони почнуть розповідати про ринкову вартість на електроенергію, про необхідність підняття тощо. Це неминуче", — резюмував Кучеренко.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський під час засідання Ставки наприкінці серпня висловив невдоволення роботою вже колишнього голови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького. Фокус описав усі причини кадрової перестановки в "Укренерго" та її наслідки.