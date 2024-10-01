Некоторые украинцы могут меньше платить за электроэнергию с 1 октября: кого это коснется

Если у вас электрическое отопление — вы можете платить за первые две тысячи киловатт в месяц по тарифу 2,64 грн/кВт*ч.

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С 1 октября стоимость электроэнергии снизится с 4,32 до 2,64 грн за 1 кВт*ч, но изменение коснется только одной группы потребителей. Об этом говорится в Постановлении КМУ №632.

С 1 октября для украинцев, использующих электрическое отопление (с утвержденным проектом и электрическим котлом), тариф на электроэнергию снизится до 2,64 грн за 1 кВт*ч на первые 2 000 кВт*ч в месяц. Об этом говорится в постановлении КМУ №632. Общий тариф на электроэнергию остается 4,32 грн за 1 кВт*ч, но если у вас установлен электрический котел с проектом, а не просто электрический обогреватель, вы можете воспользоваться льготным тарифом.

Следует подчеркнуть, что такой тариф для украинцев действует исключительно в отопительный период: с 1 октября по 30 апреля. Даже если в октябре вы не начнете пользоваться отоплением, вы все равно получите право на льготный тариф.

Кроме того, заместитель министра энергетики Светлана Гринчук отметила, что в настоящее время планов повышать тариф пока нет.

Еще 31 мая Кабмин принял решение о продлении действия положения о возложении специальных обязанностей (ВСО) на участников рынка электроэнергии. Согласно этому постановлению, для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей устанавливается единая фиксированная цена на уровне 4,32 грн за 1 кВт*ч, которая будет действовать до 30 апреля 2025 года.

Тариф, действующий с 1 июня, включает только затраты на производство электроэнергии двумя государственными компаниями – "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", а также расходы на транспортировку, распределение по регионам и обеспечение конечных потребителей.

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