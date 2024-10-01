Деякі українці можуть менше платити за електроенергію з 1 жовтня: кого це торкнеться

Якщо у вас електричне опалення — ви можете платити за перші дві тисячі кіловат на місяць за тарифом 2,64 грн/кВт*год.

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З 1 жовтня вартість електроенергії знизиться з 4,32 до 2,64 грн за 1 кВт*год, але зміна торкнеться тільки однієї групи споживачів. Про це йдеться в Постанові КМУ №632.

З 1 жовтня для українців, які використовують електричне опалення (із затвердженим проєктом та електричним котлом), тариф на електроенергію знизиться до 2,64 грн за 1 кВт*год на перші 2 000 кВт*год на місяць. Про це йдеться в постанові КМУ №632. Загальний тариф на електроенергію залишається 4,32 грн за 1 кВт*год, але якщо у вас встановлений електричний котел із проєктом, а не просто електричний обігрівач, ви можете скористатися пільговим тарифом.

Слід наголосити, що такий тариф для українців діє виключно в опалювальний період: з 1 жовтня по 30 квітня. Навіть якщо в жовтні ви не почнете користуватися опаленням, ви все одно отримаєте право на пільговий тариф.

Крім того, заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук зазначила, що наразі планів підвищувати тариф немає.

Ще 31 травня Кабмін ухвалив рішення про продовження дії положення про покладення спеціальних обов'язків (ПСО) на учасників ринку електроенергії. Згідно з цією постановою, для індивідуальних і колективних побутових споживачів встановлюється єдина фіксована ціна на рівні 4,32 грн за 1 кВт*год, яка діятиме до 30 квітня 2025 року.

Тариф, що діє з 1 червня, охоплює тільки витрати на виробництво електроенергії двома державними компаніями — "Енергоатом" і "Укргідроенерго", а також витрати на транспортування, розподіл регіонами та забезпечення кінцевих споживачів.

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