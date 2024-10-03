Даже на 100 гривен: в Раде объяснили, почему проблемно повысить минимальную зарплату

Правительство готово будет пересмотреть социальные стандарты, если экономическая ситуация в стране улучшится.

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Увеличение минимальной заработной платы в Украине на 100 грн в 2025 году потребует от бюджета 5,3 млрд грн, что делает значительное повышение финансово затруднительным. Прожиточный минимум не могут поднять до фактического уровня, поскольку к нему привязаны многие выплаты, а социальные стандарты могут быть пересмотрены только при росте ВВП. Об этом рассказала глава комитета Верховной Рады Украины по бюджету Роксолана Подласа в интервью изданию "Интерфакс".

Одним из важнейших элементов бюджета является размер минимальной заработной платы. По словам Подласой, даже небольшое повышение, например на 100 гривен, может серьезно ударить по бюджету, требуя дополнительных 5,3 млрд грн. Она отметила, что увеличение минимальной зарплаты на 1000 гривен, до 9 тысяч, приведет к дополнительным расходам бюджета свыше 50 млрд грн. Это представляет собой значительную финансовую нагрузку, особенно с учетом того, что экономика Украины еще не достигла уровня восстановления, который позволил бы такие траты без риска для финансовой стабильности.

Еще одной острой темой, вызывающей множество споров, является уровень прожиточного минимума. По словам Подлассы, сложность его пересмотра связана с тем, что многие выплаты зависят от этого показателя. Это приводит к тому, что прожиточный минимум перестает соответствовать реальным потребностям населения.

"Невозможно довести прожиточный минимум до реального показателя, поскольку к нему привязаны многие выплаты", — отметила глава бюджетного комитета. Она также выразила мнение, что "прожиточный минимум" как категорию следует вообще отказаться использовать при расчетах в бюджете.

В настоящее время прожиточный минимум в Украине составляет около 3 тысяч гривен, однако фактический показатель, по данным Министерства социальной политики, достигает 9 тысяч гривен. Это расхождение вызывает обеспокоенность среди населения, так как официальные данные не отражают реальные жизненные условия.

Один из способов оптимизации бюджета – уменьшение расходов на социальные программы. Как подчеркнула Подласа, Министерство социальной политики уже работает над проверкой получателей социальных выплат и повышением их адресности. Этот процесс позволил сэкономить значительные средства, которые теперь можно направить на другие приоритетные нужды.

"Основное бремя по сокращению взяло на себя Пенсионный фонд: мы сократили расходы на него в 2025 году на 34 млрд грн ", — добавила она. Однако отметила, что это решение может быть пересмотрено, поскольку оно вызывает дискуссии и не является окончательным.

Вопрос повышения военного сбора также стал темой обсуждения. Подласа отметила, что это изменение затронет исключительно тех, кто получает официальную зарплату, в то время как теневой сектор экономики останется вне зоны действия нововведения.

"Повышение военного сбора почувствуют только те, кто получает "белую" зарплату. Люди, получающие зарплату в конверте, никак не понесут на себе это бремя повышенных налогов", — подчеркнула она. Эта ситуация усиливает аргументы в пользу необходимости более глубоких реформ в налоговой системе, в частности, внедрение дополнительных мер по борьбе с теневой экономикой.

Несмотря на сложные обстоятельства, Роксолана Подласа подчеркивает важность поддержания финансового баланса и необходимости внимательного подхода к распределению бюджетных средств. Впереди много работы и поиски компромиссов при утверждении финального бюджета на 2025 год.

"Правда где-то посередине", — резюмировала она, обсуждая распределение средств между государственными и местными бюджетами. Все решения по бюджету будут результатом дискуссий и поиском оптимальных вариантов в условиях ограниченных ресурсов.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект 11416-д. Согласно документу, военный сбор с зарплаты в размере 30 тыс. грн будет увеличен с 450 грн (1,5%) до 1 500 грн (5%).

18 сентября министр соцполитики Оксана Жолнович заявила, что в 2025 году состоится индексация пенсий, однако повышение не будет значительным.