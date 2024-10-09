В Украине по-новому предлагают выплачивать пенсии: что известно

Основным инструментом для этого станет платежная система NovaPay, которая сейчас активно работает в рамках услуг "Новой почты".

Related video

В Украине планируют начать выплату пенсий через "Новую почту" с помощью системы NovaPay. Это нововведение позволит значительно упростить и ускорить процесс получения пенсий, особенно для жителей сельских регионов. Об этом заявил народный депутат Тарас Тарасенко ("Слуга народа") в эфире издания "Ранок. Live".

Так, "Новая почта" сможет присоединиться к системе пенсионных выплат наряду с действующими государственными операторами, такими как "Укрпочта" и "Ощадбанк". Для этого будет использоваться платежная система NovaPay, которая уже успешно работает в рамках услуг "Новой почты".

NovaPay представляет собой финансовый сервис, позволяющий выполнять различные платежные операции: открытие и обслуживание счетов, выпуск карт, денежные переводы, а также получение кредитов. Благодаря расширенной лицензии от Национального банка, эта система способна обеспечить быстрое и эффективное распределение пенсионных выплат.

Тарасенко подчеркнул, что основным преимуществом данного законопроекта является широкая сеть отделений "Новой почты", которая позволит пенсионерам получать выплаты быстрее и без задержек. Это особенно актуально для жителей сельских регионов, где часто нет доступных банковских отделений или офисов "Укрпочты". По его словам, развитая инфраструктура "Новой почты" значительно превосходит государственные учреждения, что может сделать процесс получения пенсий более удобным и эффективным.

На данный момент большинство пенсионеров получают пенсии через государственные учреждения, такие как "Укрпочта" или "Ощадбанк". Однако в сельских районах инфраструктурные ограничения могут усложнять и замедлять этот процесс. Авторы новой инициативы считают, что предлагаемая система может решить эти проблемы и сделать получение выплат более удобным и доступным для всех.

В случае принятия законопроекта "Новая почта" станет новым участником системы пенсионных выплат в Украине. Это даст пенсионерам возможность самостоятельно выбирать, через какое учреждение они предпочитают получать свои выплаты — государственные банки и почтовые службы или частную платежную систему. Кроме того, такая нововведенная конкуренция между учреждениями может способствовать улучшению качества обслуживания.

Несмотря на явные преимущества, законопроект сталкивается с рядом вызовов. Во-первых, нужно гарантировать защиту персональных данных пенсионеров, так как частные платежные системы могут стать целью кибератак. Во-вторых, необходимо разработать механизмы эффективного взаимодействия между государственными учреждениями и частными компаниями для успешного распределения пенсий. И, наконец, важно учитывать удобство нового процесса для самих пенсионеров, многие из которых привыкли к традиционным методам получения выплат.

Напомним, эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин сообщил, что текущий минимальный размер пенсии в Украине — 2361 гривну, однако фактический прожиточный минимум составляет 7200 гривен.

Ранее сообщалось, что для выхода на пенсию нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа. Однако лица с меньшим количеством стажа могут получить определенные выплаты.