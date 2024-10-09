В Україні по-новому пропонують виплачувати пенсії: що відомо

Основним інструментом для цього стане платіжна система NovaPay, яка зараз активно працює в межах послуг "Нової пошти".

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В Україні планують почати виплату пенсій через "Нову пошту" за допомогою системи NovaPay. Це нововведення дасть змогу значно спростити і прискорити процес отримання пенсій, особливо для жителів сільських регіонів. Про це заявив народний депутат Тарас Тарасенко ("Слуга народу") в ефірі видання "Ранок. Live".

Так, "Нова пошта" зможе приєднатися до системи пенсійних виплат поряд з діючими державними операторами, такими як "Укрпошта" та "Ощадбанк". Для цього буде використовуватися платіжна система NovaPay, яка вже успішно працює в межах послуг "Нової пошти".

NovaPay є фінансовим сервісом, що дає змогу виконувати різні платіжні операції: відкриття та обслуговування рахунків, випуск карток, грошові перекази, а також отримання кредитів. Завдяки розширеній ліцензії від Національного банку, ця система здатна забезпечити швидкий та ефективний розподіл пенсійних виплат.

Тарасенко наголосив, що основною перевагою цього законопроєкту є широка мережа відділень "Нової пошти", яка дасть змогу пенсіонерам отримувати виплати швидше і без затримок. Це особливо актуально для жителів сільських регіонів, де часто немає доступних банківських відділень або офісів "Укрпошти". За його словами, розвинена інфраструктура "Нової пошти" значно перевершує державні установи, що може зробити процес отримання пенсій зручнішим та ефективнішим.

Наразі більшість пенсіонерів отримують пенсії через державні установи, такі як "Укрпошта" або "Ощадбанк". Однак у сільських районах інфраструктурні обмеження можуть ускладнювати і сповільнювати цей процес. Автори нової ініціативи вважають, що пропонована система може розв'язати ці проблеми і зробити отримання виплат зручнішим і доступнішим для всіх.

У разі ухвалення законопроєкту "Нова пошта" стане новим учасником системи пенсійних виплат в Україні. Це дасть пенсіонерам можливість самостійно обирати, через яку установу вони вважають за краще отримувати свої виплати — державні банки та поштові служби чи приватну платіжну систему. Крім того, така нововведена конкуренція між установами може сприяти поліпшенню якості обслуговування.

Попри явні переваги, законопроєкт стикається з низкою викликів. По-перше, потрібно гарантувати захист персональних даних пенсіонерів, оскільки приватні платіжні системи можуть стати метою кібератак. По-друге, необхідно розробити механізми ефективної взаємодії між державними установами та приватними компаніями для успішного розподілу пенсій. І, нарешті, важливо враховувати зручність нового процесу для самих пенсіонерів, багато з яких звикли до традиційних методів отримання виплат.

Нагадаємо, експерт "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин повідомив, що поточний мінімальний розмір пенсії в Україні — 2361 гривня, однак фактичний прожитковий мінімум становить 7200 гривень.

Раніше повідомлялося, що для виходу на пенсію потрібно мати щонайменше 15 років страхового стажу. Однак особи з меншою кількістю стажу можуть отримати певні виплати.