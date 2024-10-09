Украинцы могут вернуть излишек уплаченного военного сбора: как это сделать

Для возврата излишка уплаченного военного сбора необходимо подать заявление в налоговый орган в письменной форме.

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Иногда по различным причинам налоги могут быть уплачены в суммах, превышающих необходимые. В таких ситуациях возникает вопрос, как вернуть переплату обязательных платежей. Одним из таких платежей является военный сбор. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Чаще всего это связано с ошибками в расчетах финансовых служб или бухгалтерии предприятия, дублированием платежей в банке или другими техническими причинами. Тем не менее, вернуть переплату по военному сбору возможно.

Чтобы вернуть излишне уплаченный военный сбор, необходимо подать письменное заявление в налоговый орган. В заявлении нужно указать период, за который запрашивается возврат средств, а также предоставить банковские реквизиты для их перечисления. При наличии стоит приложить копию квитанции об уплате сбора.

Заявление можно подать лично, отправить по почте или через электронный кабинет налогоплательщика. Налоговое законодательство также допускает зачисление излишне уплаченного сбора на следующий отчетный период.

Казначейский орган, уполномоченный на обслуживание бюджетных средств, возвращает излишек уплаченного военного сбора в течение 5 дней после получения заключения от контролирующего органа.

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