Українці можуть повернути надлишок сплаченого військового збору: як це зробити

Для повернення надлишку сплаченого військового збору необхідно подати заяву до податкового органу в письмовій формі.

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Іноді з різних причин податки можуть бути сплачені в сумах, що перевищують необхідні. У таких ситуаціях виникає питання, як повернути переплату обов'язкових платежів. Одним із таких платежів є військовий збір. Про це повідомляє пресслужба ДПС.

Найчастіше це пов'язано з помилками в розрахунках фінансових служб або бухгалтерії підприємства, дублюванням платежів у банку або іншими технічними причинами. Проте повернути переплату з військового збору можливо.

Щоб повернути надміру сплачений військовий збір, необхідно подати письмову заяву до податкового органу. У заяві потрібно вказати період, за який запитується повернення коштів, а також надати банківські реквізити для їх перерахування. За наявності варто додати копію квитанції про сплату збору.

Заяву можна подати особисто, надіслати поштою або через електронний кабінет платника податків. Податкове законодавство також допускає зарахування надміру сплаченого збору на наступний звітний період.

Казначейський орган, уповноважений на обслуговування бюджетних коштів, повертає надлишок сплаченого військового збору протягом 5 днів після отримання висновку від контролюючого органу.

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