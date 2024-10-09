В Украине значительно выросли "белые" зарплаты: где платят больше всего

Средняя заработная плата достигла 20 964 гривен, что на 22,1% выше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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Увеличение официальных зарплат в Украине связано с нехваткой рабочей силы и войной, что приводит к структурным дисбалансам на рынке труда. В отрасли информационных технологий и финансов наблюдаются самые высокие зарплаты, тогда как в сфере образования — самые низкие. Об этом идет речь в мониторинге основных событий в экономике Украины от Минэкономики.

Украинские компании вынуждены повышать уровень заработной платы, чтобы привлечь и сохранить высококвалифицированных специалистов. Средняя зарплата в стране составляет 21 тысячу гривен, при этом в некоторых отраслях уже предлагаются значительно более высокие оклады.

Одним из главных факторов, способствующих увеличению заработной платы, является нехватка трудовых ресурсов. Война вызвала значительные изменения на рынке труда: многие украинцы были вынуждены покинуть свои рабочие места из-за мобилизации в Вооруженные Силы Украины или эвакуации за границу. Это создало структурные дисбалансы, при которых спрос на квалифицированных специалистов значительно превышает предложение.

Правительство подчеркивает, что последствия активных боевых действий 2022 года, включая разрушение производств, инфраструктуры и логистических цепочек, оказывают влияние на уровень заработной платы в 2023-2024 годах. В ряде отраслей эти факторы усилили давление на компании, побуждая их увеличивать зарплаты для удержания ключевых сотрудников и поддержания необходимого уровня работы. "Временная утрата значительных территорий, разрушение инфраструктуры и нехватка рабочей силы вызвали серьезные структурные дисбалансы на рынке труда", — отмечается в отчете Минэкономики.

Согласно информации от Государственной службы статистики Украины, во втором квартале 2024 года средняя заработная плата (до вычета налогов) составила 20 964 гривен, что на 22,1% превышает уровень аналогичного периода прошлого года. Также стоит отметить, что средняя "чистая" зарплата (после уплаты налогов), указанная в резюме на популярных платформах для поиска работы, составляет 20 503 гривен, в то время как работодатели предлагают зарплату в вакансиях в размере 19 674 гривен.

Интересно отметить, что в гривневом эквиваленте зарплата увеличилась почти на 50% по сравнению с довоенным 2021 годом, когда средняя зарплата составляла 14 014 гривен. В долларовом выражении средняя зарплата также возросла и составляет 526 долларов, что немного превышает уровень 2021 года, который составил 514 долларов.

Уровень заработной платы значительно варьируется в зависимости от экономики. По данным Минэкономики, самые большие зарплаты в 2024 году фиксируются в следующих секторах:

информационные технологии и телекоммуникации — средняя зарплата в этой отрасли составляет 49 831 гривну. Это один из наиболее конкурентоспособных и высокооплачиваемых секторов, который, несмотря на войну, продолжает развиваться и привлекать специалистов;

финансовая и страховая деятельность — средняя зарплата в этой сфере достигла 39 503 гривен. Банковский сектор и страховые компании, испытавшие меньшее влияние от войны, сохраняют высокую платежеспособность и стабильные зарплаты для своих работников.

Самые низкие зарплаты наблюдаются в образовательной сфере. В среднем, зарплата учителей и сотрудников учебных заведений составляет 13 862 гривны, что является одним из самых низких уровней среди всех отраслей. Тем не менее, правительство рассматривает возможность реформирования системы оплаты труда в образовании, чтобы сделать эту профессию более привлекательной. В Минэкономики отмечают, что "средняя зарплата сотрудников в сфере информационных технологий и телекоммуникаций почти в четыре раза превышает заработок в образовании".

Напомним, 17 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект 11416-д. Согласно документу, военный сбор с зарплаты в размере 30 тыс. грн будет увеличен с 450 грн (1,5%) до 1 500 грн (5%).

18 сентября министр соцполитики Оксана Жолнович заявила, что в 2025 году состоится индексация пенсий, однако повышение не будет значительным.