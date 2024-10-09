В Україні значно зросли "білі" зарплати: де платять найбільше

Середня заробітна плата сягнула 20 964 гривнень, що на 22,1% вище порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

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Збільшення офіційних зарплат в Україні пов'язане з нестачею робочої сили та війною, що призводить до структурних дисбалансів на ринку праці. У галузі інформаційних технологій та фінансів спостерігаються найвищі зарплати, тоді як у сфері освіти — найнижчі. Про це йдеться в моніторингу основних подій в економіці України від Мінекономіки.

Українські компанії змушені підвищувати рівень заробітної плати, щоб залучити і зберегти висококваліфікованих фахівців. Середня зарплата в країні становить 21 тисячу гривень, водночас в деяких галузях уже пропонуються значно вищі оклади.

Одним із головних чинників, що сприяють збільшенню заробітної плати, є брак трудових ресурсів. Війна спричинила значні зміни на ринку праці: багато українців були змушені покинути свої робочі місця через мобілізацію до Збройних сил України або евакуацію за кордон. Це створило структурні дисбаланси, за яких попит на кваліфікованих фахівців значно перевищує пропозицію.

Уряд наголошує, що наслідки активних бойових дій 2022 року, включно з руйнуванням виробництв, інфраструктури та логістичних ланцюжків, впливають на рівень заробітної плати у 2023-2024 роках. У низці галузей ці фактори посилили тиск на компанії, спонукаючи їх збільшувати зарплати для утримання ключових співробітників і підтримки необхідного рівня роботи. "Тимчасова втрата значних територій, руйнування інфраструктури та брак робочої сили спричинили серйозні структурні дисбаланси на ринку праці", — зазначається у звіті Мінекономіки.

Згідно з інформацією від Державної служби статистики України, у другому кварталі 2024 року середня заробітна плата (до вирахування податків) становила 20 964 гривні, що на 22,1% перевищує рівень аналогічного періоду минулого року. Також варто зазначити, що середня "чиста" зарплата (після сплати податків), зазначена в резюме на популярних платформах для пошуку роботи, становить 20 503 гривні, в той час як роботодавці пропонують зарплату у вакансіях у розмірі 19 674 гривні.

Цікаво зазначити, що в гривневому еквіваленті зарплата збільшилася майже на 50% порівняно з довоєнним 2021 роком, коли середня зарплата становила 14 014 гривень. У доларовому вираженні середня зарплата також зросла і становить 526 доларів, що трохи перевищує рівень 2021 року в 514 доларів.

Рівень заробітної плати значно варіюється залежно від економіки. За даними Мінекономіки, найбільші оклади у 2024 році фіксуються в таких секторах:

інформаційні технології та телекомунікації — середня зарплата в цій галузі становить 49 831 гривню. Це один із найбільш конкурентоспроможних і високооплачуваних секторів, який, попри війну, продовжує розвиватися і залучати фахівців;

фінансова та страхова діяльність — середня зарплата в цій сфері сягнула 39 503 гривень. Банківський сектор і страхові компанії, які зазнали меншого впливу від війни, зберігають високу платоспроможність і стабільні зарплати для своїх працівників.

Найнижчі зарплати спостерігаються в освітній сфері. У середньому, зарплата вчителів і співробітників навчальних закладів становить 13 862 гривні, що є одним із найнижчих рівнів серед усіх галузей. Проте уряд розглядає можливість реформування системи оплати праці в освіті, щоб зробити цю професію більш привабливою. У Мінекономіки зазначають, що "середня зарплата співробітників у сфері інформаційних технологій і телекомунікацій майже в чотири рази перевищує заробіток в освіті".

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт 11416-д. Згідно з документом, військовий збір із зарплати в розмірі 30 тис. грн буде збільшено з 450 грн (1,5%) до 1 500 грн (5%).

18 вересня міністерка соцполітики Оксана Жолнович заявила, що 2025 року відбудеться індексація пенсій, однак підвищення не буде значним.