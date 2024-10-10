Некоторые украинцы не смогут получить пенсию вовремя: в чем причина

В настоящее время для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь как минимум 31 год страхового стажа.

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В Украине из-за повышения требований к трудовому стажу 14% людей, достигших 60-летнего возраста, не смогут получать пенсию. Эти требования ужесточаются ежегодно, и к 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет понадобится иметь минимум 35 лет стажа. Об этом говорится в отчете аналитиков OECD (Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 37 стран).

Для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь следующий страховой стаж:

в 2024 году – от 31 года;

2025-м – от 32 лет;

2026-м – от 33 лет;

2027-м – от 34 лет;

В 2028-м – от 35 лет.

Если вы не выполнили требование, у вас есть возможность выйти на пенсию в 63 года. Для этого необходимо к моменту достижения 63-летнего возраста накопить определенную сумму (в зависимости от того, когда вам исполнится 63):

в 2024 году – от 21 до 31 года;

2025-м – от 22 до 32 лет;

2026-м – от 23 до 33 лет;

2027-м – от 24 до 34 лет.

Дефицит Пенсионного фонда наблюдался еще до войны, что свидетельствует о неэффективности пенсионного возраста и недостаточном количестве плательщиков взносов. Рост теневой экономики снижает число людей, регулярно отчисляющих взносы. Кроме того, на ситуацию отрицательно влияют низкие уровни заработных плат.

"Война ухудшила ситуацию. База взносов сократилась, многие покинули страну, а количество бенефициаров будет расти, особенно по инвалидности. Низкие выплаты создают дополнительную проблему адекватности с высокой частотой бедности в пожилом возрасте", – говорится в докладе.

Если обратиться к статистике, в Украине насчитывается 10,8 миллиона вкладчиков, что составляет 39% экономически активного населения, тогда как остальные работают в неформальном секторе или вовсе без работы.

Согласно последним данным Пенсионного фонда Украины, средняя зарплата, с которой уплачиваются взносы, составляет 15 433 грн (данные за март). На июнь количество пенсионеров достигло 10,26 миллиона. Единый социальный взнос составляет 22% от зарплаты, и большая часть этой суммы (хотя не вся) направляется на пенсии. Даже если предположить, что все 22% будут полностью использованы для финансирования Пенсионного фонда, этого хватит лишь на среднюю пенсию в размере 3,5 тыс. грн.

Напомним, эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин сообщил, что текущий минимальный размер пенсии в Украине — 2361 гривну, однако фактический прожиточный минимум составляет 7200 гривен.

Ранее сообщалось, что для выхода на пенсию нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа. Однако лица с меньшим количеством стажа могут получить определенные выплаты.