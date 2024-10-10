Деякі українці не зможуть отримати пенсію вчасно: у чому причина

Нині для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати щонайменше 31 рік страхового стажу.

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В Україні через підвищення вимог до трудового стажу 14% людей, які досягли 60-річного віку, не зможуть отримувати пенсію. Ці вимоги посилюються щорічно, і до 2028 року для виходу на пенсію в 60 років знадобиться мати мінімум 35 років стажу. Про це йдеться у звіті аналітиків OECD (Організація економічного співробітництва та розвитку, що об'єднує 37 країн).

Для виходу на пенсію в 60 років необхідно мати такий страховий стаж:

у 2024 році — від 31 року;

2025-му — від 32 років;

2026-му — від 33 років;

2027-му — від 34 років;

У 2028-му — від 35 років.

Якщо ви не виконали вимогу, у вас є можливість вийти на пенсію в 63 роки. Для цього необхідно до моменту досягнення 63-річного віку накопичити певну суму (залежно від того, коли вам виповниться 63):

у 2024 році — від 21 до 31 року;

2025-му — від 22 до 32 років;

2026-му — від 23 до 33 років;

2027-му — від 24 до 34 років.

Дефіцит Пенсійного фонду спостерігався ще до війни, що свідчить про неефективність пенсійного віку і недостатню кількість платників внесків. Зростання тіньової економіки знижує кількість людей, які регулярно відраховують внески. Крім того, на ситуацію негативно впливають низькі рівні заробітних плат.

"Війна погіршила ситуацію. База внесків скоротилася, багато хто залишив країну, а кількість бенефіціарів зростатиме, особливо з інвалідності. Низькі виплати створюють додаткову проблему адекватності з високою частотою бідності в літньому віці", — йдеться в доповіді.

Якщо звернутися до статистики, в Україні налічується 10,8 мільйона вкладників, що становить 39% економічно активного населення, тоді як решта працюють у неформальному секторі або зовсім без роботи.

Згідно з останніми даними Пенсійного фонду України, середня зарплата, з якої сплачуються внески, становить 15 433 грн (дані за березень). На червень кількість пенсіонерів сягнула 10,26 мільйона. Єдиний соціальний внесок становить 22% від зарплати, і більша частина цієї суми (хоча не вся) спрямовується на пенсії. Навіть якщо припустити, що всі 22% будуть повністю використані для фінансування Пенсійного фонду, цього вистачить лише на середню пенсію в розмірі 3,5 тис. грн.

Нагадаємо, експерт "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин повідомив, що поточний мінімальний розмір пенсії в Україні — 2361 гривня, однак фактичний прожитковий мінімум становить 7200 гривень.

Раніше повідомлялося, що для виходу на пенсію потрібно мати щонайменше 15 років страхового стажу. Однак особи з меншою кількістю стажу можуть отримати певні виплати.