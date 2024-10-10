Работники ресторанов, которые не платят налоги с чаевых, нарушают закон, — Гетманцев

Председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев заверил, что не питает иллюзий относительно работы ресторанов и кафе в Украине. Он ответил, почему налоговая сосредоточена на другом и когда руки дойдут до этой отрасли.

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Народный депутат, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что неуплата налогов с чаевых является нарушением закона. Об этом известно из интервью, опубликованного на YouTube-канале "ASATrьопс".

Даниил Гетманцев о ресторанном бизнесе и налогах с чаевых — с 5:12

Гетманцев подчеркнул, что активно общается с представителями ресторанного бизнеса.

"Пусть не будет у них иллюзий, что я не понимаю, что происходит. Я знаю очень хорошо ситуацию на этом рынке, кстати, не только на этом", — отметил нардеп.

По его словам, проблемы в ресторанном секторе включают использование двойных чеков или вообще избежание фиксации продаж через кассовые аппараты. Однако с точки зрения фискального потенциала эта отрасль — не "на первом месте". Гетманцев объяснил, что сейчас Государственная налоговая служба прежде всего сконцентрирована на торговле, в частности пищевыми продуктами и электроникой.

"После того, как эти рынки будут выведены на свет божий в полном объеме, мы будем уже заниматься менее привлекательными с фискальной точки зрения рынками", — подчеркнул он.

Депутат подтвердил, что с чаевых необходимо платить налоги, ведь они, как и любой доход, подлежат по закону налогообложению.

"Мы с вами не должны подменять закон какими-то своими суждениями по нему. Давайте менять закон, выводить из-под закона этот конкретный доход, и тогда не будем платить", — пояснил он.

Гетманцев заявил, что для него дискуссии в этом вопросе нет вообще. В то же время он признался, что сам оставлял чаевые, хотя с улыбкой добавил, что бывает в ресторанах нечасто. По его словам, последний раз был в ресторане с детьми, еще в августе.

Напомним, также глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев ответил, когда в Украине легализуют криптовалюту и обложат соответствующие операции.

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