Працівники ресторанів, які не платять податки з чайових, порушують закон, — Гетманцев

Голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев запевнив, що не має ілюзій щодо роботи ресторанів, кафе та кав’ярень в Україні. Він відповів, чому податкова зосереджена на іншому та коли руки дійдуть до цієї галузі.

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Народний депутат, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що несплата податків з чайових є порушенням закону. Про це відомо з інтерв’ю, опублікованого на YouTube-каналі "ASATrьопс".

Данило Гетманцев про ресторанний бізнес та податки з чайових — з 5:12

Гетманцев підкреслив, що активно спілкується з представниками ресторанного бізнесу.

"Нехай не буде в них ілюзій, що я не розумію, що відбувається. Я знаю дуже добре ситуацію на цьому ринку, до речі, не тільки на цьому", — зазначив нардеп.

З його слів, проблеми у ресторанному секторі включають використання подвійних чеків або взагалі уникнення фіксації продажів через касові апарати. Однак з погляду фіскального потенціалу ця галузь — не "на першому місці". Гетманцев пояснив, що нині Державна податкова служба передусім сконцентрована на торгівлі, зокрема харчовими продуктами та електронікою.

"Після того, як ці ринки будуть виведені на світ божий в повному обсязі, ми будемо вже займатися менш привабливими з фіскального погляду ринками", — підкреслив він.

Депутат підтвердив, що з чайових необхідно сплачувати податки, адже вони, як і будь-який дохід, підлягають за законом оподаткуванню.

"Ми з вами не повинні підміняти закон якимись своїми судженнями щодо нього. Давайте змінювати закон, виводити з-під закону цей конкретний дохід, і тоді не будемо сплачувати", — пояснив він.

Гетманцев заявив, що для нього дискусії у цьому питанні немає взагалі. Водночас він зізнався, що сам залишав чайові, хоча з усмішкою додав, що буває у ресторанах нечасто. З його слів, востаннє був у ресторані з дітьми, ще у серпні.

Нагадаємо, також голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев відповів, коли в Україні легалізують криптовалюту та оподаткують відповідні операції.

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