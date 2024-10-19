Тарифы на свет в Украине могут повысить: сколько придется платить

Повышение тарифа на электроэнергию приведет к подорожанию популярных продуктов.

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Тарифы на электроэнергию в Украине могут снова поднять. Об этом этом заявил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, председатель подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии Владимир Мороз в эфире "Вечер.LIVE".

По его словам, повышение тарифа коснется как бизнеса, так и населения. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины, с июня этого года тариф на электроэнергию установлен на уровне 4,32 грн за кВт*ч.

По словам Мороза, текущий тариф не отражает рыночную стоимость, и европейские партнеры настаивают на его увеличении. В связи с этим рассматривается возможность повышения тарифа на электроэнергию до:

6-7 гривен за киловатт-час — для населения;

11-12 гривен за киловатт-час — для предприятий.

Из-за значительного характера повышения, его могут реализовать поэтапно. Кроме того, депутат отметил, что в случае увеличения тарифов на электроэнергию, стоит ожидать роста цен на товары, особенно на хлеб.

Тем не менее, окончательное решение о повышении тарифов на электроэнергию еще не принято. Это решение должно быть утверждено Национальной комиссией, которая регулирует сферу энергетики и коммунальных услуг.

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