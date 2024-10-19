Тарифи на світло в Україні можуть підвищити: скільки доведеться платити

Підвищення тарифу на електроенергію призведе до подорожчання популярних продуктів.

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Тарифи на електроенергію в Україні можуть знову підняти. Про це заявив народний депутат, член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Володимир Мороз в ефірі "Вечер.LIVE".

За його словами, підвищення тарифу торкнеться як бізнесу, так і населення. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, з червня цього року тариф на електроенергію встановлено на рівні 4,32 грн за кВт*год.

За словами Мороза, поточний тариф не відображає ринкової вартості, і європейські партнери наполягають на його збільшенні. У зв'язку з цим розглядається можливість підвищення тарифу на електроенергію до:

6-7 гривень за кіловат-годину — для населення;

11-12 гривень за кіловат-годину — для підприємств.

Через значний характер підвищення, його можуть реалізувати поетапно. Крім того, депутат зазначив, що в разі збільшення тарифів на електроенергію, варто очікувати зростання цін на товари, особливо на хліб.

Проте остаточне рішення про підвищення тарифів на електроенергію ще не ухвалено. Це рішення має бути затверджено Національною комісією, яка регулює сферу енергетики і комунальних послуг.

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