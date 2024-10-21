"Есть амбициозный план": в МВФ сделали прогноз относительно дефицита электроэнергии в Украине

Власти Украины планируют установку до 1 ГВт дополнительных генерирующих мощностей для обеспечения всех пользователей электроэнергией.

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Недостаток мощности для производства электроэнергии в предстоящем отопительном сезоне оценивается в 3-4 ГВт, и это значение может возрасти из-за продолжительных обстрелов энергетических объектов России. Тем не менее, существуют планы по его замещению, как указано в опубликованном меморандуме об экономической и финансовой политике, касающемся пятого пересмотра программы EFF с МВФ. Об этом пишет издание "Интерфакс-Украина".

"Власти прогнозируют значительный дефицит электроэнергии этой зимой — 3-4 ГВт, с высокими рисками дальнейшего ухудшения ситуации из-за продолжающихся ракетных атак. В то же время, у правительства есть амбициозный план, который включает установку до 1 ГВт дополнительных генерирующих мощностей, в частности газовых турбин, к концу 2024 года, увеличение импорта электроэнергии из ЕС до более чем 2 ГВт и восстановление большей части поврежденных тепловых мощностей ключевыми игроками, такими как ДТЭК," — говорится в сообщении.

В то же время подчеркивается, что внутренняя добыча газа Группой "Нафтогаз" и другими игроками сможет удовлетворить большую часть спроса на газ со стороны домохозяйств и промышленных потребителей, а остаточные потребности в газе будут покрыты за счет импорта, который составит до 3 млрд куб. м.

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