"Є амбітний план": у МВФ зробили прогноз щодо дефіциту електроенергії в Україні

Влада України планує встановлення до 1 ГВт додаткових генерувальних потужностей для забезпечення всіх користувачів електроенергією.

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Недолік потужності для виробництва електроенергії в майбутньому опалювальному сезоні оцінюється в 3-4 ГВт, і це значення може зрости через тривалі обстріли енергетичних об'єктів Росії. Проте існують плани щодо його заміщення, як зазначено в опублікованому меморандумі про економічну та фінансову політику, що стосується п'ятого перегляду програми EFF з МВФ. Про це пише видання "Інтерфакс-Україна".

"Влада прогнозує значний дефіцит електроенергії цієї зими — 3-4 ГВт, з високими ризиками подальшого погіршення ситуації через ракетні атаки, що тривають. Водночас уряд має амбітний план, який передбачає встановлення до 1 ГВт додаткових генерувальних потужностей, зокрема газових турбін, до кінця 2024 року, збільшення імпорту електроенергії з ЄС до більш ніж 2 ГВт та відновлення більшої частини пошкоджених теплових потужностей ключовими гравцями, такими як ДТЕК," — ідеться в повідомленні.

Водночас підкреслюється, що внутрішній видобуток газу Групою "Нафтогаз" та іншими гравцями зможе задовольнити більшу частину попиту на газ з боку домогосподарств і промислових споживачів, а залишкові потреби в газі буде покрито за рахунок імпорту, який становитиме до 3 млрд куб. м.

Раніше ми писали, як заощадити електроенергію під час відключень світла та прати речі правильно. Такі режими пральної машини, як "Легке прасування" та "Ручне прання" насправді непотрібні та мають шкідливі параметри. Орієнтуватися треба на те, як саме режим пральної машини піклується про речі.