Вместе с налоговыми консультантами и юристами Фокус разобрался, что такое плательщик и не плательщик налога на добавленную стоимость, когда физическое лицо-предприниматель становится плательщиком и что будет, если подавать отчеты самостоятельно.

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Для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) вопрос уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) является важным аспектом ведения бизнеса. Платить ли НДС ФЛП — вопрос не только о налогах, но и о выборе стратегии бизнеса, что влияет на учет и отчетность. Поэтому Фокус со специалистами выяснил, кто такие плательщики НДС, когда ФЛП обязан им стать, и как этот статус влияет на работу предпринимателя.

Когда ФЛП становится плательщиком НДС

Плательщик НДС — это предприниматель или юридическое лицо, которое зарегистрировано как плательщик налога на добавленную стоимость, и обязано платить его с продажи товаров или услуг, то есть ФЛП может стать плательщиком НДС добровольно или же в случае значительного оборота средств в обязательном порядке.

Эксперт ответила, как и когда регистрироваться плательщиком НДС

Как и когда регистрироваться плательщиком НДС

В случае обязательной регистрации, если объем налогооблагаемых операций предпринимателя превышает 1 миллион гривен за последние 12 месяцев, закон обязывает его регистрироваться плательщиком НДС. Этот порог может стать неожиданным вызовом для малого бизнеса, когда не учитываются все доходы, и предприниматели оказываются перед необходимостью вовремя зарегистрироваться, чтобы избежать штрафов;

если объем налогооблагаемых операций предпринимателя превышает 1 миллион гривен за последние 12 месяцев, закон обязывает его регистрироваться плательщиком НДС. Этот порог может стать неожиданным вызовом для малого бизнеса, когда не учитываются все доходы, и предприниматели оказываются перед необходимостью вовремя зарегистрироваться, чтобы избежать штрафов; Добровольная регистрация предусматривает, что ФЛП может зарегистрироваться плательщиком НДС, даже если его доход не превышает миллионный порог. Это может быть полезным для тех, кто сотрудничает с другими плательщиками НДС и хочет использовать налоговый кредит — возможность возврата части уплаченного НДС при закупке товаров или услуг.

В случае обязательной регистрации, если объем налогооблагаемых операций предпринимателя превышает 1 миллион гривен за последние 12 месяцев, закон обязывает его регистрироваться плательщиком НДС

Как добавила в объяснении Фокусу консультант по налогообложению Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская, предприниматель, который находится на упрощенной системе налогообложения, предусматривающей только один вид налога, не нарушает ее условий, правомерно применяет выбранную группу и вид налогообложения, не должен платить НДС.

Статус плательщика НДС усложняет ведение отчетности Фото: pexels.com

"Но если вы самостоятельно выбрали вариант "единый налог + НДС", что бывает редко, ведь все стараются не платить лишних налогов, вы становитесь плательщиком НДС. Бывают ситуации, когда предприниматели выбирают упрощенную систему, платят процент от оборота только потому, что не хотят платить 20% НДС и попадать под сложное администрирование этого налога", — отметила Александра Томашевская.

С ней соглашается управляющий партнер АО EvrikaLaw Андрей Шабельников, который тоже отмечает, статус плательщика НДС "несколько усложняет ведение отчетности", поскольку необходимо подавать декларацию по налогу на добавленную стоимость.

Налог на добавленную стоимость — это косвенный налог, который входит в цену товаров (работ, услуг) и уплачивается покупателем, но его учет и перечисление в государственный бюджет осуществляет продавец, а именно — налоговый агент

"В соответствии с п. 180.1 ст. 180 Налогового кодекса Украины, плательщиком НДС может быть любое лицо, которое осуществляет или планирует осуществлять хозяйственную деятельность и регистрируется по своему добровольному решению, как плательщик налога в порядке, определенном статьей 183 этого раздела", — отметил Шабельников в комментарии Фокусу.

ФЛП-плательщики НДС должны подавать отчетность ежемесячно или ежеквартально Фото: pexels.com

Плательщик налога и налоговый агент: как не попасть под санкции

Эксперты по налогообложению обращают внимание на то, что налог на добавленную стоимость — это косвенный налог, который входит в цену товаров (работ, услуг) и уплачивается покупателем, но его учет и перечисление в государственный бюджет осуществляет продавец, а именно — налоговый агент. И с этим могут возникать сложности.

Плательщик НДС — это игра в высшей лиге. Самостоятельно даже не советую этого делать. Должен быть специалист, который знает и порядок регистрации налоговых накладных, а также разбирается в декларировании

Александра Томашевская акцентирует, что налогоплательщик и налоговый агент — это разные субъекты с точки зрения Налогового кодекса. И часто предприниматели даже не подозревают, что должны государству большие суммы налогов.

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"Плательщик налога платит сам за себя. А налоговый агент — это лицо, которое независимо от организационно-правового статуса и способа налогообложения обязано начислять, удерживать и уплачивать налог с доходов физических лиц в бюджет. Вы можете не быть плательщиком НДС, но быть ответственным за уплату налога за других субъектов в отдельных случаях. Поэтому я, как и многие другие консультанты, не советую предпринимателям заказывать услуги за рубежом на сайтах или сервисах. Ведь есть риск, будучи неплательщиком НДС, стать налоговым агентом за другого субъекта. Я знаю, что некоторые рекламные бюджеты через соцсети, контекстную рекламу или зарубежные сервисы, достигают сотен тысяч долларов в год. Предприниматель может даже не представлять, что должен государству НДС — плательщиком которого он не является. Вот в чем сложность. Поэтому прежде всего, если мы говорим о грамотности, нужно убедиться, что не только вы — не субъект, который платит НДС, но и еще не заказываете услуги у лиц, по отношению к которым вы являетесь налоговым агентом. Это легко может произойти, например, в случае заказа транспортных перевозок, экспедиций. Поэтому нужно хорошо ориентироваться в налоговом законодательстве и определять место поставки. Подчеркну, что вы можете быть плательщиком как за себя, так и налоговым агентом по отношению к отдельным услугам. А с налогами у нас не шутят. Налоговые органы не имеют сердца", — пояснила Томашевская.

Эксперт ответила, стоит ли подавать ФЛП-плательщикам НДС свои отчеты самостоятельно Фото: pexels.com

Без налога и с ним: какие преимущества и недостатки уплаты НДС

ФЛП, который не зарегистрирован как плательщик НДС, не начисляет этот налог на свои услуги или товары, а чаще всего — это предприниматели на упрощенной системе налогообложения (преимущественно 1, 2 или 3 группы), имеет меньше налоговых обязанностей, однако не может воспользоваться налоговым кредитом и иногда теряет бизнес-возможности, особенно если работает с плательщиками НДС.

Плательщик НДС может возмещать налог, уплаченный на этапе закупок. Это полезно для бизнеса, закупающего товары или услуги с НДС

Статус плательщика НДС может иметь как свои плюсы, так и минусы. Среди преимуществ:

налоговый кредит: плательщик НДС может возмещать налог, уплаченный на этапе закупок. Это полезно для бизнеса, закупающего товары или услуги с НДС;

выгода при сотрудничестве с плательщиками НДС. Бизнес-партнеры, которые тоже являются плательщиками НДС, могут отдавать предпочтение сотрудничеству с другими плательщиками, поскольку это уменьшает их налоговые расходы.

Однако есть и недостатки. Как рассказала Фокусу юрист АО Winner Partners Фатима Гюлалиева, прежде всего к ним можно отнести сложную отчетность.

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"ФЛП-плательщики НДС должны подавать отчетность ежемесячно или ежеквартально, следить за регистрацией налоговых накладных, что добавляет административной нагрузки. Также есть дополнительный налог: на товары или услуги начисляется НДС, что может увеличить конечную стоимость для клиентов и сделать ваши предложения менее конкурентными", — отметила юрист.

Таким образом, основные требования к плательщикам НДС по ведению учета включают:

подготовку и регистрацию налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН);

ежемесячную или ежеквартальную подачу деклараций по НДС.

Это означает больше времени на учет или дополнительные расходы на бухгалтера, предупреждают эксперты.

Фото: Pexels

Игра в высшей лиге: стоит ли подавать ФЛП-плательщикам НДС свои отчеты самостоятельно

По словам консультанта по налогообложению Александры Томашевской, статус плательщика НДС обязывает привлечь к работе экспертного бухгалтера.

"Плательщик НДС — это игра в высшей лиге. Самостоятельно даже не советую этого делать. Должен быть специалист, который знает и порядок регистрации налоговых накладных, а также разбирается в декларировании. Отчетность по НДС очень сложная. Самостоятельно, в отличие от декларации по единому налогу, такую декларацию не сделает ни один предприниматель, разве что он специалист в сфере учета и налогов. Поэтому, как только вы попадете в историю с работой с НДС, вам нужно нанять специалиста, который возьмет блок по этому налогу. Да, админрасходы вырастут, но вы не попадете под санкции, которых очень много в этом блоке. Штрафы по НДС — это 80% всех штрафных санкций, которые получает налоговая. Только 20% приходится на все остальные, например, налог на прибыль, НДФЛ и так далее. Я еще ни разу не видела предпринимателя, который бы свою декларацию сдавал самостоятельно и без ошибок. Поэтому, если хотите играть в высшей лиге, то не в одиночку. Ведь ФЛП, который платит НДС, — это как фирменный знак по требованиям к учету, ответственности, санкциям, объемам нагрузки на функции бухгалтера", — пояснила эксперт.

Стать плательщиком НДС — глобальное, ведь зависит, прежде всего, от характера бизнеса и оборота.

С Александрой Томашевской соглашается юрист Фатима Гюлалиева, по мнению которой решение стать плательщиком НДС — глобальное, ведь зависит, прежде всего, от характера бизнеса и оборота.

"Если ваши доходы превышают 1 млн грн. или вы работаете с партнерами-плательщиками НДС, регистрация может быть целесообразной. В то же время, если ваш бизнес ориентирован на конечного потребителя, дополнительные налоговые расходы могут снизить вашу конкурентоспособность", — подытожила юрист Фатима Гюлалиева.