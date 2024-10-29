Юрист ответила, платить ли налог на добавленную стоимость (НДС) физическому лицу-предпринимателю в 2024 году, что такое плательщик и неплательщик НДС, когда ФЛП становится плательщиком и как это влияет на отчетность.

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ФЛП-плательщики НДС должны подавать отчетность ежемесячно или ежеквартально, следить за регистрацией налоговых накладных, что добавляет административной нагрузки. Об этом сказала юрист АО Winner Partners Фатима Гюлалиева, комментируя тему "НДС для предпринимателей: нужно ли быть плательщиком налога и как это усложняет отчетность".

По словам эксперта, для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) вопрос уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) является важным аспектом ведения бизнеса.

ФЛП-плательщики НДС должны подавать отчетность ежемесячно или ежеквартально

"Быть ли плательщиком НДС — это не только об уплате налогов, но и о выборе стратегии бизнеса, что влияет на учет и отчетность. Разберем, кто такие плательщики НДС, когда ФЛП обязан им стать, и как этот статус влияет на работу предпринимателя", — пояснила Фатима Гюлалиева.

Статус плательщика НДС может иметь как свои плюсы, так и минусы Фото: УНИАН

Плательщик НДС: когда и почему ФЛП становится им?

Плательщик НДС — это предприниматель или юридическое лицо, которое зарегистрировано как плательщик налога на добавленную стоимость и обязано платить его с продажи товаров или услуг. ФЛП может стать плательщиком НДС в двух случаях:

обязательная регистрация: Если объем налогооблагаемых операций предпринимателя превышает 1 миллион гривен за последние 12 месяцев, закон обязывает его регистрироваться плательщиком НДС. Этот порог может стать неожиданным вызовом для малого бизнеса, когда не учитываются все доходы, и предприниматели оказываются перед необходимостью вовремя зарегистрироваться, чтобы избежать штрафов.

добровольная регистрация: ФЛП может зарегистрироваться плательщиком НДС, даже если его доход не превышает миллионный порог. Это может быть полезным для тех, кто сотрудничает с другими плательщиками НДС и хочет использовать налоговый кредит — возможность возврата части уплаченного НДС при закупке товаров или услуг.

Если объем налогооблагаемых операций предпринимателя превышает 1 миллион гривен за последние 12 месяцев, закон обязывает его регистрироваться плательщиком НДС

Статус плательщика НДС может иметь как свои плюсы, так и минусы. Среди преимуществ, в частности, налоговый кредит: Плательщик НДС может возмещать налог, уплаченный на этапе закупок. Это полезно для бизнеса, закупающего товары или услуги с НДС. Также плательщик получает выгоду при сотрудничестве с плательщиками НДС.

"Бизнес-партнеры, которые тоже являются плательщиками НДС, могут отдавать предпочтение сотрудничеству с другими плательщиками, поскольку это уменьшает их налоговые расходы", — добавила Фатима Гюлалиева.

Ведение учета для плательщиков НДС сложнее, чем для неплательщиков Фото: УНИАН

Однако есть и недостатки статуса плательщика НДС, в частности, сложная отчетность.

"ФЛП-плательщики НДС должны подавать отчетность ежемесячно или ежеквартально, следить за регистрацией налоговых накладных, что добавляет административной нагрузки", — пояснила юрист.

Также к недостаткам относят дополнительный налог: на товары или услуги начисляется НДС, что может увеличить конечную стоимость для клиентов и сделать ваши предложения менее конкурентными.

Нужна регистрация налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных Фото: Pexels

Как НДС влияет на отчетность ФЛП?

Ведение учета для плательщиков НДС сложнее, чем для неплательщиков. Основные требования включают:

- Подготовку и регистрацию налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН).

- Ежемесячную или ежеквартальную подачу деклараций по НДС.

"Это означает больше времени на учет или дополнительные расходы на бухгалтера. Поэтому приходим к выводу, что решение становиться плательщиком НДС или нет, зависит от характера вашего бизнеса. Если ваши доходы превышают 1 млн грн, или вы работаете с партнерами-плательщиками НДС, регистрация может быть целесообразной. В то же время, если ваш бизнес ориентирован на конечного потребителя, дополнительные налоговые расходы могут снизить вашу конкурентоспособность", — подытожила юрист.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла законопроект 11416 д, который предусматривает существенные изменения в налоговом законодательстве. Ключевым моментом является повышение ставки военного сбора и включение ФЛП к плательщикам этого налога.