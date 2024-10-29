Юристка відповіла, чи платити податок на додану вартість (ПДВ) фізичній особі-підприємцю 2024 року, що таке платник і неплатник ПДВ, коли ФОП стає платником і як це впливає на звітність.

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ФОП-платники ПДВ мають подавати звітність щомісяця або щокварталу, слідкувати за реєстрацією податкових накладних, що додає адміністративного навантаження. Про це сказала юристка АО Winner Partners Фатіма Гюлалієва, коментуючи тему "ПДВ для підприємців: чи потрібно бути платником податку та як це ускладнює звітність".

За словами експертки, для фізичних осіб-підприємців (ФОП) питання сплати податку на додану вартість (ПДВ) є важливим аспектом ведення бізнесу.

ФОП-платники ПДВ мають подавати звітність щомісяця або щокварталу

"Чи бути платником ПДВ — це не лише про сплату податків, а й про вибір стратегії бізнесу, що впливає на облік та звітність. Розберемо, хто такі платники ПДВ, коли ФОП зобов’язаний ним стати, і як цей статус впливає на роботу підприємця", — пояснила Фатіма Гюлалієва.

Статус платника ПДВ може мати як свої плюси, так і мінуси Фото: УНІАН

Платник ПДВ: коли і чому ФОП стає ним?

Платник ПДВ — це підприємець або юридична особа, яка зареєстрована як платник податку на додану вартість і зобов’язана сплачувати його з продажу товарів чи послуг. ФОП може стати платником ПДВ у двох випадках:

обов’язкова реєстрація: Якщо обсяг оподатковуваних операцій підприємця перевищує 1 мільйон гривень за останні 12 місяців, закон зобов’язує його реєструватися платником ПДВ. Цей поріг може стати несподіваним викликом для малого бізнесу, коли не враховуються всі доходи, і підприємці опиняються перед необхідністю вчасно зареєструватися, щоб уникнути штрафів.

добровільна реєстрація: ФОП може зареєструватися платником ПДВ, навіть якщо його дохід не перевищує мільйонний поріг. Це може бути корисним для тих, хто співпрацює з іншими платниками ПДВ і хоче використовувати податковий кредит — можливість повернення частини сплаченого ПДВ при закупівлі товарів або послуг.

Якщо обсяг оподатковуваних операцій підприємця перевищує 1 мільйон гривень за останні 12 місяців, закон зобов’язує його реєструватися платником ПДВ

Статус платника ПДВ може мати як свої плюси, так і мінуси. Серед переваг, зокрема, податковий кредит: Платник ПДВ може відшкодовувати податок, сплачений на етапі закупівель. Це корисно для бізнесу, що закуповує товари або послуги з ПДВ. Також платник отримує вигоду при співпраці з платниками ПДВ.

"Бізнес-партнери, які теж є платниками ПДВ, можуть віддавати перевагу співпраці з іншими платниками, оскільки це зменшує їх податкові витрати", — додала Фатіма Гюлалієва.

Ведення обліку для платників ПДВ складніше, ніж для неплатників Фото: УНІАН

Проте є і недоліки статусу платника ПДВ, зокрема, складна звітність.

"ФОП-платники ПДВ мають подавати звітність щомісяця або щокварталу, слідкувати за реєстрацією податкових накладних, що додає адміністративного навантаження", — пояснила юристка.

Також до недоліків відносять додатковий податок: на товари або послуги нараховується ПДВ, що може збільшити кінцеву вартість для клієнтів і зробити ваші пропозиції менш конкурентними.

Потрібна реєстрація податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних Фото: Pexels

Як ПДВ впливає на звітність ФОП?

Ведення обліку для платників ПДВ складніше, ніж для неплатників. Основні вимоги включають:

• Підготовку та реєстрацію податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН).

• Щомісячну або щоквартальну подачу декларацій з ПДВ.

"Це означає більше часу на облік або додаткові витрати на бухгалтера. Тож, доходимо до висновку, що рішення ставати платником ПДВ чи ні, залежить від характеру вашого бізнесу. Якщо ваші доходи перевищують 1 млн грн, або ви працюєте з партнерами-платниками ПДВ, реєстрація може бути доцільною. Водночас, якщо ваш бізнес орієнтований на кінцевого споживача, додаткові податкові витрати можуть знизити вашу конкурентоспроможність", — підсумувала юристка.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт 11416 д, який передбачає істотні зміни в податковому законодавстві. Ключовим моментом є підвищення ставки військового збору та включення ФОПів до платників цього податку.