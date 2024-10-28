Украинцы без высшего образования могут получать около 50 тыс. грн: кого ищут работодатели

Наличие опыта — не всегда главное требование в вакансиях, особенно в нынешних условиях нехватки кадров в ряде сфер.

Related video

В Украине можно хорошо зарабатывать и без высшего образования, особенно освоив рабочую профессию. Некоторые работодатели предлагают представителям таких специальностей зарплату до 50 тыс. грн. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

Например, компания в сфере автосервиса ищет автомеханика-автослесаря с опытом работы от 2 лет, предлагая зарплату от 60 000 до 120 000 грн.

В другой компании того же направления требуется тонировщик, для которого готовы рассмотреть кандидатов с опытом от 1 года, включая студентов и людей с инвалидностью. Оклад для этой вакансии составляет от 50 000 до 80 000 грн. Также компания, оказывающая строительным компаниям услуги по земляным работам, ищет оператора экскаватора с опытом от 1 года, предлагая зарплату от 23 000 до 42 000 грн.

Опыт работы не всегда является ключевым требованием в вакансиях, особенно сейчас, когда в ряде отраслей ощущается нехватка кадров. Работодатели готовы нанимать сотрудников без опыта и инвестировать в их обучение — в отдельных случаях предлагая зарплату от 40 тыс. грн и выше.

Так,B2B-компания предлагает зарплату от 28 000 до 60 000 грн для менеджера по продажам. Предусмотрено бесплатное обучение, а в обязанности сотрудника войдут:

консультация заинтересованных клиентов в телефонном режиме;

ведение отчетности;

работа с CRM-системой.

На одном из популярных сайтов по поиску работы размещена вакансия продавца-консультанта мобильных телефонов и аксессуаров. Уровень заработной платы заявлен от 35 000 до 40 000 грн. В объявлении уточняется, что опыт работы не является обязательным для трудоустройства.

Напомним, в регионах дефицит водителей коммунального транспорта достигает не менее 30%, поэтому Мининфраструктуры разрабатывает всеукраинскую программу для обучения женщин управлению крупногабаритным транспортом.