Українці без вищої освіти можуть отримувати майже 50 тис. грн: кого шукають роботодавці

Наявність досвіду — не завжди головна вимога у вакансіях, особливо в нинішніх умовах браку кадрів у низці сфер.

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В Україні можна добре заробляти і без вищої освіти, особливо освоївши робітничу професію. Деякі роботодавці пропонують представникам таких спеціальностей зарплату до 50 тис. грн. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

Наприклад, компанія у сфері автосервісу шукає автомеханіка-автослюсаря з досвідом роботи від 2 років, пропонуючи зарплату від 60 000 до 120 000 грн.

В іншій компанії того ж напряму потрібен тонувальник, для якого готові розглянути кандидатів із досвідом від 1 року, включно зі студентами та людьми з інвалідністю. Оклад для цієї вакансії становить від 50 000 до 80 000 грн. Також компанія, що надає будівельним компаніям послуги із земляних робіт, шукає оператора екскаватора з досвідом від 1 року, пропонуючи зарплату від 23 000 до 42 000 грн.

Досвід роботи не завжди є ключовою вимогою у вакансіях, особливо зараз, коли в низці галузей відчувається брак кадрів. Роботодавці готові наймати співробітників без досвіду та інвестувати в їхнє навчання — в окремих випадках пропонуючи зарплату від 40 тис. грн і вище.

Так, B2B-компанія пропонує зарплату від 28 000 до 60 000 грн для менеджера з продажу. Передбачено безкоштовне навчання, а в обов'язки співробітника увійдуть:

консультація зацікавлених клієнтів у телефонному режимі;

ведення звітності;

робота з CRM-системою.

На одному з популярних сайтів з пошуку роботи розміщено вакансію продавця-консультанта мобільних телефонів і аксесуарів. Рівень заробітної плати заявлений від 35 000 до 40 000 грн. В оголошенні уточнюється, що досвід роботи не є обов'язковим для працевлаштування.

Нагадаємо, у регіонах дефіцит водіїв комунального транспорту сягає щонайменше 30%, тож Мінінфраструктури розробляє всеукраїнську програму для навчання жінок керування великогабаритним транспортом.