Как повысить температуру в квартире: пять советов, благодаря которым дома станет теплее

В профильном министерстве отметили, что каждая хитрость сохранит тепло и не даст замерзнуть зимой.

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В столице уже со среды, 30 октября, стартует отопительный сезон, а для полноценного запуска всей системы теплоснабжения нужна неделя. В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины поделились несколькими хитростями, как предотвратить потерю тепла в домах.

В ведомстве отметили, что поможет тепло в домах помогут удержать пять лайфхаков:

щели в окнах стоит заклеить обычным скотчем, бумажными полосками или паралоном. Также следует утеплить входную дверь. Благодаря этому температура в квартире повысится на 2-3°С;

нужно зашторить окно жалюзями или короткими шторами, поскольку стекло зимой теряется примерно 8-15% тепла.

пространство возле радиаторов отопления следует освободить, поскольку длинные шторы или мебель, закрывающие батареи, заметно уменьшают эффективность отопления. Тепло должно попадать в комнату свободно.

также стоит закрывать межкомнатные двери, а вентиляционные отверстия в квартире необходимо оборудовать специальными дверцами или регулируемыми решетками. Такая хитрость позволит уменьшить утечку теплого воздуха из помещений.

с радиаторов отопления следует убрать декоративные панели — они уменьшают их эффективность на 20%. Кроме того, теплоотдача батарей, которые размещены в нишах, на 10% меньше чем у тех, которые выступают в комнату.

Напомним, что больницы, школы, детские сады и учреждения социальной сферы Киева начали подключать к теплу уже с 14 октября. По состоянию на 22 октября было подключено более тысячи зданий социальной сферы.

Стоит отметить, что по мнению эксперта по жилищно-коммунальным услугам Олега Попенко, газа в Украине для прохождения отопительного сезона хватит лишь при условии теплой зимы. Он также добавил, что в следующем году стоит ожидать повышения цен на коммунальные услуги.