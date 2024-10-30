Як підвищити температуру в квартирі: п'ять порад, завдяки яким вдома стане тепліше

В профільному міністерстві зазначили, що кожна хитрість збереже тепло і не дасть змерзнути взимку.

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В столиці уже із середи, 30 жовтня, стартує опалювальний сезон, а для повноцінного запуску всієї системи теплопостачання потрібен тиждень. В Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України поділились декількома хитрощами, як запобігти втраті тепла в оселях.

У відомстві зазначили, що допоможе тепло в оселях допоможуть втримати п'ять лайфхаків:

щілини у вікнах варто заклеїти звичайним скотчем, паперовими смужками або паралоном. Також слід утеплити вхідні двері. Завдяки цьому температура у квартирі підвищиться на 2-3°С;

потрібно зашторити вікно жалюзями або короткими шторами, оскільки скло зимою втрачається приблизно 8-15% тепла.

простір біля радіаторів опалення слід звільнити, оскільки довгі штори або меблі, які закривають батареї, помітно зменшують ефективність опалення. Тепло має потрапляти у кімнату вільно.

також варто закривати міжкімнатні двері, а вентиляційні отвори у квартирі необхідно обладнати спеціальними дверцятами або регульованими ґратками. Така хитрість дозволить зменшити витік теплого повітря з приміщень.

з радіаторів опалення слід прибрати декоративні панелі — вони зменшують їхню ефективність на 20%. Крім того, тепловіддача батарей, які розміщені в нішах, на 10% менша ніж у тих, які виступають у кімнату.

Нагадаємо, що лікарні, школи, дитячі садки та заклади соціальної сфери Києва почали підключати до тепла уже з 14 жовтня. Станом на 22 жовтня було підключено понад тисячу будівель соціальної сфери.

Варто відзначити, що на думку експерта з житлово-комунальних послуг Олега Попенка, газу в Україні для проходження опалювального сезону вистачить лише за умови теплої зими. Він також додав, що в наступному році варто очікувати підвищення цін на комунальні послуги.